KfW IPEX-Bank Finanzierung für größtes Grüner-Wasserstoff-Projekt der Welt

Frankfurt am Main (ots) -



- Zukunftstechnologie für die Energieversorgung der Zukunft

- Elektrolyseure von ThyssenKrupp Nucera aus Deutschland



Die weltweit größte Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff wird derzeit

in Oxagon in der saudi-arabischen Region Neom von der NEOM Green Hydrogen

Company gebaut. Die Anlage wird nach ihrer für 2026 geplanten Fertigstellung mit

eigenen Wind- und Solarparks in industriellem Maßstab grünen Ammoniak mit einer

bislang beispiellosen Jahresproduktion von 1,2 Millionen Tonnen herstellen.