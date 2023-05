Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 29.05.2023 bis 02.06.2023

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Dienstag, 30.05.2023



- (Nr. 205) Einbürgerungen, Jahr 2022

- (Nr. N031) Preisniveaus für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen in

ausgewählten Urlaubsländern, März 2023

- (Nr. 206) Vierteljährliche Verdiensterhebung (Nominallohn-/ Reallohnindex), 1.

Quartal 2023

- (Nr. 22) Zahl der Woche zum Internationalen Kindertag am 01.06.: Kinderanteil

an der Bevölkerung in Deutschland und der EU, Jahresbeginn 2022