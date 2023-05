DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach der Berichtssaison der europäischen Kapitalgüterbranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Nach einem besser als erwarteten ersten Quartal und auch besseren Aussichten für fast alle Branchenunternehmen sorgten Auftragsbestände in Rekordhöhe weiter für eine gute Sichtbarkeit auf das restliche Jahr. 2024 allerdings dürften die Risiken steigen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 17:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 65,92EUR gehandelt.