Alles neu macht der Juni: Neues Design, neue Schrift und neue Farben für wO

Alles neu macht der Juni.

Wallstreet-online.de erblickte im Jahr 1998 das Licht der Welt. Das ist nun 25 Jahre her und die Welt, wie auch das Angebot von wallstreet:online, haben sich seitdem stark verändert. Das grundsätzliche Erscheinungsbild von w:o blieb dabei aber unberührt. Es ist also höchste Zeit für eine Veränderung.

Ab dem 01. Juni werden daher wallstreet-online.de sowie die w:o App in neuen Farben erstrahlen. Wo vorher eine Vielzahl an Pastelltönen dominiert haben, werden nun wenige kraftvolle Farben das Bild bestimmen. Wir bleiben dem Grundthema „grün“ zwar treu, setzen aber in Zukunft auf kräftige Petroltöne.

Die neue Farbpalette wird durch neue kontrastierte und themenbasierte Schriftarten ergänzt. Darüber hinaus werden zum 01. Juni auch alle Icons und auch das Logo (jetzt: wallstreetONLINE) aktualisiert.

Diese Reduktion der Form und Stile soll die Ausdrucksstärke und die Eigenständigkeit unseres Angebots stärken und wird Ruhe und Qualität ausstrahlen.

War das schon alles?

Ganz klar: Nein!

Die Änderungen vom Juni sind nur der erste (sichtbare) Schritt der Modernisierung von wallstreetONLINE. Mittelfristig werden auch das Layout und das Format von wallstreet-online.de aktualisiert. Da diese Modernisierung tief in die, seit 25 Jahren gewachsenen, technischen Strukturen von wO eingreift, ist dieses Projekt sehr komplex. Die Vorbereitungen und der Umbau des technischen Unterbaus der Webseite sind aber bereits in vollem Gange und wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen wie geplant vonstattengehen wird.

Wir werden euch über den Fortschritt in unseren regelmäßigen „neu auf wO“ Artikeln auf dem Laufenden halten.

Wo wir gerade bei „neu auf wO“ sind. Natürlich stehen die übrigen Arbeiten wegen der Modernisierung von wallstreet-online.de nicht still. Das Angebot von wallstreet:online wird wie gewohnt weiter verbessert und ihr könnt euch schon jetzt auf einige interessante neue Features bezüglich der Watchlisten und Portfolios freuen. Das Projekt Smartbroker ist ebenfalls nicht von der Modernisierung von wO betroffen, da ein anderes Team mit diesem Produkt betraut ist.

Da ihr sicher neugierig auf den neuen Look seid, hier noch ein paar Screenshots:

Navigation:

Android App:

Wir hoffen, dass euch der neue Look von wallstreetONLINE gefällt und freuen uns auf eure Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Bitte nutzt hierfür >diesen Thread< im wO Forum oder schreibt uns eine E-Mail an feedback@wallstreet-online.de.



Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß auf wallstreet-online.de und freuen uns auf euer Feedback.

Viele Grüße

Euer Team von wallstreetONLINE