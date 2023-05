--------------------------------------------------------------

München (ots) - Die fondsgebundene Continentale Rente Invest ist jetzt noch

flexibler: Der Kunde kann in der Anspar- und Rentenphase nun noch häufiger Geld

zuzahlen und entnehmen. Zudem bietet die Continentale weitere renditeorientierte

Optionen. Der investmentorientierte Rentenbezug ermöglicht es dem Kunden, die

Chancen des Kapitalmarktes auch über die Ansparphase hinaus weiter zu nutzen -

mit frei wählbaren Fonds. Der Start ist schon ab 10 Euro monatlich oder ab einem

Einmalbeitrag von 3.000 Euro möglich.





Sonderzahlungen als Inflationsfolgen-Reduzierer"Krieg, Krisen und steigende Kosten erfüllen gerade viele Menschen mit Sorgen.Daher sind manche zögerlich, jetzt langfristig etwas für ihre Altersvorsorge zutun", erläutert Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben bei der ContinentaleVersicherung. "Andererseits sinkt die Kaufkraft der Altersvorsorge durch dieInflation, was den Kapitalbedarf erhöht. Darauf haben wir reagiert und unserefondsgebundene Rente Invest aktuell noch flexibler gemacht." DerContinentale-Kunde hat nun bis zu zwölf Mal im Jahr die Gelegenheit, Geldzuzuzahlen oder zu entnehmen. Zuzahlungen und Entnahmen sind bereits ab 250 Euromöglich. Dies geht sowohl in der Ansparphase als auch im Rentenbezug. Dr.Hofmeier: "So kann der Kunde sein Rentenpolster aufbessern und damit auch imAlter die Inflationsfolgen reduzieren."Auch in der Rente in Fonds investierenDer Clou: Mit dem investmentorientierten Rentenbezug - den es in allenFonds-Tarifen der Continentale gibt - legt der Kunde noch in der Rentenphaseeinen Teil seines angesparten Guthabens oder seiner Sonderzahlungen in freiwählbare Fonds an. Dadurch kann der Versicherte auch über die Ansparphase hinausvon den Chancen des Kapitalmarktes profitieren.Die Wahl zwischen dem klassischen und dem investmentorientierten Rentenbezugmuss der Kunde erst kurz vor Rentenbeginn treffen. Abhängig von derFondswertentwicklung hat er bei Letzterem die Chance auf eine höhere Rente alsim klassischen Rentenbezug. Auf eine garantierte Rente muss er dabei nichtverzichten. Die Continentale gehört zu den wenigen Versicherern, die dieseOption anbieten.Mit großer Fondsauswahl im PortfolioIm Rentenbezug wie auch in der Ansparphase wählt der Kunde aus einer breitenPalette von Investmentfonds und Depots. Zur Auswahl stehen auch börsengehandelteIndexfonds. Da bei solchen Fonds keine Gebühren für ein aktives Managementanfallen, sind die Verwaltungskosten besonders niedrig. Diese und alle anderenFonds kann der Kunde beliebig kombinieren. Mit bis zu zehn Fonds in seinemPortfolio kann er seine persönliche Anlagestrategie verwirklichen.Weitere Informationen zur Continentale Rente Invest gibt es unterhttps://www.continentale.de/fondsrente . Freie Vermittler finden speziell fürsie aufbereitete Informationen unter https://makler.continentale.de/rente-investÜber die Continentale Lebensversicherung AGDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des ContinentaleVersicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken desVersicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform derObergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wieim gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 alsPensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 896.000 Verträge underzielt Beitragseinnahmen von rund 998 Millionen Euro. Verbunden mit ihrerSubstanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt,die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantienanbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischenAltersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.continentale.de .Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208mailto:presse@continentale.dehttp://www.continentale.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/5518419OTS: Continentale Versicherungsverbund