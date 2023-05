Wirtschaft Historiker sieht in Modis Politik "Blockfreiheit von oben"

Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) - Der Historiker Vijay Prashad sieht in der Politik der Blockfreiheit des indischen Premierministers Narendra Modi vor allem pragmatische Motive. "Die Regierung Modi ist nicht plötzlich antiimperialistisch geworden, sie ist eine nationalistische Regierung, die das nationale Interesse von der Unterwerfung unter den US-Imperialismus beeinträchtigt sieht", sagte er der "Jungen Welt" (Wochenendausgabe).



Der Anschluss an Bündnisse wie BRICS, die für Mulilateralismus eintreten, sei keine "Blockfreiheit, die durch den antiimperialistischen Kampf der Massen ermöglicht wurde", sondern eine "Blockfreiheit von oben". Ein Abbruch der Handelsbeziehungen mit Russland und China würde sich negativ für Indien auswirken. Daher sei die indische Regierung derzeit nicht bereit, die Beziehungen zu Russland zu kappen, trotz des Drucks, den die westlichen Staaten ausüben, so der Leiter des Tricontinental Institute for Social Research in Neu-Delhi.