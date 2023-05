JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit Blick auf eine Präsentation von Studiendaten anlässlich der Krebskonferenz Asco auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse zu der Kombinationstherapie aus dem Wirkstoff Tiragolumab mit Tecentriq und Avastin bei Leberkrebs ließen einen gewissen Vorteil bei der Ansprechrate vermuten gegenüber der alleinigen Gabe der beiden etablierten Arzneien, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sollte dies nicht überinterpretiert werden, da Tecentriq und Avastin in früheren Tests besser abgeschnitten hätten als in der aktuellen Studie der Phase I/II. Roche dürfte nun aber die Phase III einläuten./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2023 / 10:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2023 / 10:55 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 297,5EUR gehandelt.