HörHanse / Ein Zusammenschluss für gutes Hören

Lübeck / Mainz (ots) - Gutes Hören für alle durch die Verzahnung von exzellentenAkteuren aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Handwerk - dafür stehtdie HörHanse. In Lübeck konzentriert sich das Wissen um die Hörgesundheit wie inkeiner anderen Stadt Deutschlands und dieses Pfund will die HörHanse für sichnutzen.Initiator dieses Leuchtturmprojekts ist zum einen der Campus Hörakustik alszentrales Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungszentrum der Hörakustik. ImRahmen einer international einmaligen Lernortkooperation der BundesoffenenLandesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS) und der Akademiefür Hörakustik (afh) unterrichten die afh und die LBS seit 1972 gemeinsam aufdem Campus zukünftige Hörakustiker aus dem gesamten Bundesgebiet in der Theorieund Praxis. Auch die Zwischen- und Gesellenprüfungen sowie Meisterkurse und-prüfungen finden auf dem Campus statt. Ebenfalls auf dem Campus Hörakustikansässig und Teil der HörHanse ist das Deutsche Hörgeräte Institut (DHI), eineakkreditierte Prüfstelle und ein Forschungsinstitut im Bereich der Hörakustik.Weitere Akteure der HörHanse sind die Firma hear concept, die Universität zuLübeck, die Technische Hochschule Lübeck, die Musikhochschule Lübeck sowie dasUniversitätsklinikum Schleswig-Holstein.Die Mitglieder der HörHanse verfolgen das Ziel, sich stärker untereinander undmit der Region zu vernetzen, um die Attraktivität des Standorts auch fürKooperationspartner zu erhöhen. Ein erster Schritt in diese Richtung - einegemeinsame Homepage unter http://www.hoerhanse.de - wurde bereits realisiert.Sie bietet Informationen, wer und mit welchen Kompetenzen, Fähigkeiten undAlleinstellungsmerkmalen in der Hansestadt im Bereich Hören tätig ist und stelltsomit einen direkten Draht zwischen den Mitgliedern, Industrieunternehmen,Startups, wissenschaftlichen Einrichtungen, Studierenden und Auszubildenden dar.Über die HörHanse wird der Campus Hörakustik und das Hörakustiker-Handwerkstärker an den wissenschaftlichen und klinischen Bereich der Hörgesundheitangebunden - ist doch die Ausbildung zum Hörakustiker keine Einbahnstraße,sondern eröffnet Gesellen und Meistern neben zahlreichen Spezialisierungen auchden Weg zum Bachelor- oder Masterstudiengang an der Technischen Hochschule oderUniversität zu Lübeck. Eine Wirkungsstätte für Studierende und Absolventen vonHochschule und Universität kann auch das DHI sein, das regelmäßigwissenschaftliche Arbeiten vergibt und somit vom Wissenstransfer und