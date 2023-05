Goldstatus Asklepios gewinnt zum vierten Mal in Folge den renommierten Best Managed Companies Award (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Preis würdigt mittelständische Unternehmen mit strategischem Weitblick und

Innovationskraft.

- Asklepios überzeugt durch Kontinuität und erlangt begehrten Goldstatus.

- CEO Kai Hankeln nahm den Award am 25. Mai in Düsseldorf entgegen.



Asklepios ist viermaliger Preisträger des Best Managed Companies Award und trägt

damit den Goldstatus des Gütesiegels für hervorragend geführte Unternehmen. Der

renommierte Preis gilt als bedeutendes Qualitätsmerkmal: Gemeinsam mit dem

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zeichnen Deloitte Private, Credit

Suisse und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hervorragend geführte Unternehmen

aus dem deutschen Mittelstand aus - als Ansporn und Vorbild für andere, die

Zukunft ebenso mit strategischem Weitblick, Innovationskraft, einer nachhaltigen

Führungskultur sowie guter Unternehmensführung zu gestalten.