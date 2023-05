Schock für ProSiebenSat.1: Analysten prophezeien düstere Zukunft!

Turbulente Zeiten für ProSiebenSat.1: Nach enttäuschenden Quartalszahlen stürzen die Aktien des Medienriesen ab und stehen im MDax als einer der schwächsten Werte da. Trotz roter Zahlen im ersten Quartal durch flauem TV-Werbegeschäft hält Konzernchef Bert Habets die Füße steif - er setzt auf Erholung des Marktes und Kostensenkungen durch Jobkürzungen.

Analytiker zeigen sich von den Zahlen kaum überrascht, doch der Ausblick des Unternehmens wirft Skepsis auf. ProSiebenSat.1 klammert sich ans Prinzip Hoffnung, trotz zurückhaltender Verbraucher und der Gefahr, die Erholung könnte länger als erwartet dauern. Eine deutliche Verbesserung des Werbegeschäfts im zweiten Halbjahr ist der Strohhalm, an den sich das Unternehmen hält. Analysten gehen von einem bestenfalls geringeren Rückgang des Werbegschäfts aus.

Allerdings leiden nicht nur ProSiebenSat.1 Aktien. Auch der Konkurrent RTL kämpft mit sinkenden Zahlen, doch die Verluste scheinen dort etwas heftiger auszufallen. Im bisherigen Jahresverlauf liegen beide Unternehmen im unteren Bereich des MDax. Die Unruhe in der Medienbranche spiegelt sich auch im europäischen Medienindex wider, der lediglich um vier Prozent zulegen konnte. Alles in allem zeigt sich, dass ProSiebenSat.1 in einer herausfordernden Phase steckt.

Redaktion wallstreet:online mit Material von dpa (AFX)