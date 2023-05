Ergebnisse der Jahreshauptversammlung von Sibanye-Stillwater und Ernennung des Risikoausschusses

Die Anzahl der Aktien, die persönlich oder über einen Stimmrechtsbevollmächtigten abgestimmt haben, belief sich auf 2.349.310.323, was 83,00 % der insgesamt emittierten Stammaktien der Sibanye-Stillwater (2.830.567.264) entspricht. Die auf der Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüsse und der der prozentuale Anteil der Aktien, die für und gegen einen jeden Beschluss gestimmt haben, sowie jene die sich enthalten haben, sind im Folgenden angegeben:

Beschluss % der Stimmen für den Beschluss(1) % der Stimmen gegen den Beschluss(1) Anzahl der abstimmenden Aktien % der abstimmenden Aktien(2) % der enthaltenden Aktien(2) Einfacher Beschluss 1 – Wiederernennung von Wirtschaftsprüfern und designierten Einzelpartnern 99,87% 0,13% 2.343.556.853 82,79% 0,20% Einfacher Beschluss 2 – Wiederwahl eines Direktors: TJ Cumming 94,23% 5,77% 2.343.104.697 82,78% 0,22% Einfacher Beschluss 3 – Wiederwahl eines Direktors: C Keyter 99,66% 0,34% 2.343.085.893 82,78% 0,22% Einfacher Beschluss 4 – Wiederwahl eines Direktors: TV Maphai 97,00% 3,00% 2.343.059.702 82,78% 0,22% Einfacher Beschluss 5 – Wiederwahl eines Direktors: NG Nika 96,34% 3,66% 2.342.982.486 82,77% 0,22% Einfacher Beschluss 6 – Wahl eines Mitglieds und Vorsitzenden des Prüfungsausschusses: KA Rayner 95,09% 4,91% 2.343.025.006 82,78% 0,22% Einfacher Beschluss 7 – Wahl eines Mitglieds des Prüfungsausschusses: TJ Cumming 94,42% 5,58% 2.342.999.278 82,77% 0,22% Einfacher Beschluss 8 – Wahl eines Mitglieds des Prüfungsausschusses: SN Danson 99,81% 0,19% 2.343.098.678 82,78% 0,22% Einfacher Beschluss 9 – Wahl eines Mitglieds des Prüfungsausschusses: RP Menell 95,07% 4,93% 2.343.074.086 82,78% 0,22% Einfacher Beschluss 10 – Wahl eines Mitglieds des Prüfungsausschusses: NG Nika 95,16% 4,84% 2.343.024.257 82,78% 0,22% Einfacher Beschluss 11 – Wahl eines Mitglieds des Prüfungsausschusses: SC van der Merwe 96,37% 3,63% 2.343.111.173 82,78% 0,22% Einfacher Beschluss 12 – Wiederwahl eines Mitglieds des Prüfungsausschusses: SV Zilwa 99,48% 0,52% 2.343.056.865 82,78% 0,22% Einfacher Beschluss 13 – Genehmigung zur Ausgabe von genehmigten, aber noch nicht emittierten Stammaktien 87,23% 12,77% 2.343.156.412 82,78% 0,22% Einfacher Beschluss 14 – Ausgabe von Beteiligungspapieren gegen Barzahlung 87,45% 12,55% 2.343.077.712 82,78% 0,22% Einfacher Beschluss 15 – Unverbindliche konsultative Abstimmung über die Vergütungsrichtlinie 82,64% 17,36% 2.341.876,065 82,74% 0,26% Einfacher Beschluss 16 – Unverbindliche konsultative Abstimmung über den Bericht zur Umsetzung der Vergütungsrichtlinie * 52,71% 47,29% 2.330.082.190 82,32% 0,68% Sonderbeschluss 1 - Genehmigung für die Vergütung von Non-Executive Directors 96,54% 3,46% 2.341.829.634 82,73% 0,26% Sonderbeschluss 2 – Genehmigung für Tagegelder 98,28% 1,72% 2.328.696.676 82,27% 0,73% Sonderbeschluss 3 – Genehmigung für die Gesellschaft, finanzielle Unterstützung gemäß den Abschnitten 44 und 45 des Gesetzes zu gewähren 97,43% 2,57% 2.341.132.578 82,71 0,29% Sonderbeschluss 4 – Genehmigung zum Erwerb eigener Aktien 80,92% 19,8% 2.343.471.388 82,79% 0,21% Anmerkungen: (1) Die abstimmenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zur gesamten Anzahl von Aktien angegeben, die bei der Versammlung abgestimmt haben. (2) Die abstimmenden oder enthaltenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zum insgesamt emittierten Aktienkapital angegeben.

Die Aktionäre werden ferner darauf hingewiesen, dass Dr. Elaine Dorward-King gemäß Abschnitt 3.59(c) der Listings Requirements (Kotierungsvoraussetzungen) der JSE Limited mit Wirkung vom 26. Mai 2023 als zusätzliches Mitglied in den Risikoausschuss berufen wurde.

*Beteiligung der Aktionäre am Umsetzungsbericht von Sibanye-Stillwater (Ordentlicher Beschluss 16):

Da mehr als 25 % der ausgeübten Stimmrechte gegen den Umsetzungsbericht des Unternehmens gestimmt haben, werden die Aktionäre hiermit im Einklang mit dem King IV Report on Corporate Governance for South Africa, 2016, und Absatz 3.84(k) der JSE Listings Requirements aufgefordert, alle Bedenken und Empfehlungen ab dem Datum dieses Schreibens bis zum 30. Juni 2023 per E-Mail an das Unternehmen zu richten.

Das Unternehmen wird über den Vergütungsausschuss auf alle berechtigten Einwände und Bedenken schriftlich eingehen und bei Bedarf weitere Gespräche mit den Aktionären führen. Über das Ergebnis des Prozesses wird gemäß den geltenden JSE Listings Requirements berichtet werden.

Aktionäre, die sich an diesem Prozess beteiligen möchten, werden gebeten, sich bis zum 30. Juni 2023 per E-Mail an den Group Company Secretary, Lerato Matlosa, unter lerato.matlosa@sibanyestillwater.com zu wenden.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen.

Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

