THE FLAG inaugura en Estepona el primer edificio de viviendas para mayores de España (FOTO)

Estepona (ots) -



- Diseñado para satisfacer las necesidades de personas activas mayores de 50

años

- Confort y calidad de vida en un nuevo complejo residencial



El primer edificio de viviendas para mayores ha abierto sus puertas en Estepona.

Está diseñado para satisfacer las necesidades de personas mayores de 50 años .

El concepto ha sido desarrollado por THE FLAG, una empresa familiar alemana que

está marcando una nueva tendencia en España. La ceremonia de inauguración ha

tenido lugar hoy y marca el inicio de una nueva forma de vivir la edad adulta en

España.





Para Rüdiger Hollweg, director general de THE FLAG Costa del Sol, es muyimportante la distinción con respecto a las residencias de ancianos o asilos."Alojarse en THE FLAG es como estar en un hotel" , dice Hollweg. Con su diseño ysus ofertas, se dirige a personas mayores activas que saben disfrutar de lascomodidades y el apoyo en la madurez.El alcalde de Estepona, José María García Urbano, destacó durante lainauguración que un edificio residencial dirigido a mayores de 50 años es unanovedad en España . "Estamos encantados y también bastante orgullosos de queeste proyecto se haya podido realizar en Estepona". Tanto desde el punto devista arquitectónico como del concepto, el resultado es realmente digno deadmiración. "También me ha demostrado lo grata que puede ser la cooperacióndirecta y personal con una empresa familiar", dijo el alcalde.La doctora Eike Muhr, directora general de THE FLAG , subrayó que para suempresa es muy importante establecer y mantener una estrecha relación con lacomunidad local: "En Estepona, esto ha sido especialmente fácil por la relaciónpersonal de la familia con el lugar". Agradeció a los políticos y a laadministración su buena colaboración. Muhr se mostró especialmente satisfecha deque el acceso al mar se realice mediante una urbanización comunitaria. "Estecamino sin barreras hasta el mar, con sus palmeras, flores y zonas de agua, esde por sí un elemento de atracción," dijo."En Rüdiger Hollweg hemos encontrado un director general muy vinculado a laregión desde hace años. También apoya nuestros valores, como confiar enproveedores y servicios locales , desde la cocina mediterránea hasta losdiversos servicios para nuestros huéspedes", afirmó Muhr.Innovador concepto de vida para mayores: THE FLAG Costa del SolUn vistazo detallado a las instalaciones y ofertas deja claro el concepto devida para huéspedes mayores de 50 años . Por ejemplo, cada piso está diseñadosin barreras y ofrece comodidades modernas como aire acondicionado, cocinaamericana, wifi y tecnología de comunicación por fibra óptica. Destaca la zonade spa, especializada en el cuidado de la piel con productos naturales y masajescon aceites naturales. Los huéspedes también pueden utilizar dos saunas. Hay unagran variedad de ofertas para mantenerse en forma en la madurez, como cursos denatación, gimnasia acuática, paseos por la playa, yoga y entrenadores personalespara crear planes de entrenamiento físico individuales.Hollweg está especialmente orgulloso del restaurante, que ofrece una selecciónsana y variada de platos regionales e internacionales . Aquí se imponen losingredientes frescos y la elaboración cuidadosa. Los comensales pueden disfrutarde platos veganos y vegetarianos o del pescado y la carne. Tanto a los huéspedesde larga estancia como a los de estancia corta se les ofrece un hogar, algo muydiferente de unas vacaciones en un club. "Nuestros huéspedes viven aquí de formaindependiente, pero con pleno acceso a todas las opciones. Es cuestión depreferencias: pueden elegir de entre la amplia oferta o retirarse a la comodidadde su propio apartamento", dice Hollweg.THE FLAG Costa del Sol está ubicado en Estepona y cuenta con 78 apartamentos defácil acceso que van desde los 60 m² hasta dos áticos de unos 380 m². Cuenta conuna piscina climatizada de agua salada. Otras ofertas incluyen el servicio dehabitaciones, médico 24/7, y servicio de transporte gratuito a los cascosantiguos de Estepona, Marbella y Puerto Banús. Además, hay estaciones de recargapara vehículos eléctricos alimentados por los propios sistemas fotovoltaicos delhotel. El grupo de empresas THE FLAG desarrolla, construye y explota propiedadeshoteleras para estudiantes, empresarios y personas mayores.Sobre THE FLAGDesde hace más de 12 años, THE FLAG desarrolla y gestiona concepos residencialesdirigidos a estudiantes, gente de negocios y personas mayores. La empresafamiliar ofrece esta forma especializada de convivencia y asistencia enAlemania, Suiza y ahora también en España. En la actualidad, la cartera de laempresa incluye 19 edificios con más de 2500 apartamentos céntricos de altacalidad.Contacto:Rüdiger Hollweg, Director general, Tel: +34 951 400 858Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/170006/5518839OTS: The Flag Holding GmbH