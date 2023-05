Ups! Peinlich. Was ist los bei Cathie Wood? Ist dieser Fehlgriff einer zuviel?

Für die Star-Fondsmanagerin war Nvidia damals zu hoch bewertet. Aber die Nvidia-Aktie hat zuletzt eine veritable Rallye hingelegt und verzeichnet seit Februar dieses Jahres ein Plus von rund 560 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Allein seit Monatsanfang stieg der Aktienkurs um knapp 37 Prozent.



Wer nicht davon profitiert hat, ist Cathie Wood. Die Starinvestorin hatte die Position Nvidia im November 2022 zunächst von über 750.000 Anteilen auf unter 39.000 Anteile reduziert – und die Aktie im Januar 2023 schließlich ganz aus dem Portfolio entfernt. Im Februar begründete Wood ihre Entscheidung gegen den Titel in einem Interview mit CNBC damit, dass sie zwar weiterhin an den Erfolg des Unternehmens glaube, dieses aber aktuell sehr hoch bewertet sei.

Dabei gehörte Wood zu den frühen Investorinnen der Aktie des Chipherstellers Nvidia. Als sie den Ark Innovation ETF (ARKK), der Flaggschiff-Fonds der bekannten Tech-Investorin, im Jahr 2014 launchte, war Nvidia dabei – und zwar als eine der Top-Positionen. Und Wood hat an der Wertsteigerung des Titels gut verdient: Laut Bloomberg hat allein die Nvidia-Aktie seit Auflage des ARKK 13 Prozent zu dessen 112 Prozent gesamter Wertsteigerung beigetragen. Damit gehört Nvidia zu den Performancetreibern des Fonds, denn nur die Wertpapiere von Tesla, Grayscale Bitcoin Trust und Invitae haben mehr zum Kursgewinn des ARKK beigetragen. Anlegern, die erst kürzlich in den Aktienfonds eingestiegen sind, hilft das allerdings wenig. Aus ihrer Perspektive hat Wood bei Nvidia Gewinne liegen gelassen.