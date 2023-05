FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung des Dax am Freitag hat im Handelsverlauf Fahrt aufgenommen. Im Einklang mit den starken US-Börsen baute der schwach gestartete deutsche Leitindex sein Plus bei 15 986,26 Punkten zuletzt auf 1,22 Prozent aus. Damit würde er seinen Wochenverlust auf 1,8 Prozent eindämmen. Der Kurs des Eurozonen-Pendants EuroStoxx 50 zog noch kräftiger an.

In den US-Schuldenstreit scheint etwas Bewegung zu kommen. Darauf deutet ein Bericht der "New York Times" hin, wonach die Unterhändler von Demokraten und Republikanern mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes begonnen haben. Neue Konjunkturdaten aus den USA fielen zudem insgesamt besser als erwartet aus./gl/men