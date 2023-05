Seite 2 ► Seite 1 von 2

Marsberg (ots) - Nino Tschöpe und Vasileios Lanaras sind die Gründer undGeschäftsführer der MemberOlymp GmbH, dem Team hinter Leadmagnet.de. Gemeinsammit ihrem Team entwickeln sie exklusive Mitgliederbereiche und individualisierteOnlineplattformen für Kunden in der gesamten DACH-Region. Dabei verzichten sieauf Softwarebaukästen von der Stange und setzen stattdessen auf maßgeschneiderteKundenlösungen. Hier erfahren Sie, wie das Angebot der Experten für einenplanbaren Zuwachs an Leads sorgt.Viele Unternehmer werden es kennen: Sie betreiben Kaltakquise, schreibenInteressenten in den sozialen Medien an und schalten Anzeigen - doch dergewünschte Erfolg bleibt in den meisten Fällen aus. Statt Verkaufsgespräche zuführen, die den Umsatz erhöhen, sind sie den ganzen Tag lang damit beschäftigt,Leads zu generieren und zu disqualifizieren, weil sie im Rahmen ihrer Bemühungenüberwiegend mit Menschen sprechen, die im Grunde gar nicht für ihr Angebotqualifiziert sind. Der Aussortierungsprozess ist in der Folge sehr zeitintensiv.Hinzu kommt, dass Kunden in den meisten Fällen nur über viel Einwandbehandlunggewonnen werden. "Viele Unternehmer verschwenden unglaublich viel Zeit mit derJagd nach unqualifizierten Leads", wissen auch Nino Tschöpe und VasileiosLanaras von der MemberOlymp GmbH. "Trotz zahlreicher Bemühungen gelingt es ihnennicht, höhere Umsätze zu erzielen. Viele Unternehmer fragen sich in der Folge,ob ihr Angebot überhaupt gut genug ist."Genau diese Probleme lösen Nino Tschöpe und Vasileios Lanaras für ihre Kundendurch einen Leadmagneten. Bei dem Produkt handelt es sich um einen Leadmagnetenin Videokursform auf einer von ihnen erstellten Plattform, der Unternehmerndabei hilft, ihre Leads systematisch aufzuwerten. Die verkaufspsychologischenMinivideos fungieren dabei wie eine Art "Vertriebsklon", der anstelle desUnternehmers unzählige Verkaufsgespräche führt. Als Leadmagnet weckt dasVideokursformat nicht nur Bedarf, sondern behandelt bereits im Vorfeld möglicheEinwände. Erklärungsbedürftige Produkte werden dem Interessenten auf einfacheArt und Weise näher gebracht. Für den Unternehmer fällt das Closing-Gesprächdadurch deutlich kürzer und einfacher aus. Leads müssen nicht mehr in Gesprächegezwungen werden, sondern kommen nahezu von allein zustande. "Der Punkt ist,dass ein kostenloser Videokurs in den meisten Fällen eher angenommen wird alsBeratungsgespräche", so Nino Tschöpe. "Dadurch sparen Unternehmer bei jedemSchritt ihres Vertriebsprozesses enorm viel Zeit, da unqualifizierte Leadsbereits im Vorfeld aussortiert werden. Diese Zeit können sie stattdessen inBeratungsgesprächen mit potenziellen Kunden verbringen."