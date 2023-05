"Porsche-Preis der Technischen Universität 2023" verliehen

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Salzburg/Wien (ots) - Erste industrielle E-Fuel-Produktion in Chile wird für dieGrundlagenarbeit bei synthetischen Kraftstoffen ausgezeichnetDer 23. "Porsche-Preis der Technischen Universität Wien" ist heute für die ersteindustrielle E-Fuel-Produktion in Chile an Dipl.-Ing. (FH) Karl Dums von derPorsche AG sowie Dipl.-Ing. (FH) Marcos Remedios Marques (vormals Porsche AG,jetzt HIF Global) und Dipl.-Ing. Rolf Schumacher von HIF Global verliehenworden. Mit dem Aufbau der Pilotanlage "Haru Oni" in der südchilenischen RegionPatagonien werden nach Auffassung der Jury des renommiertenAutomobil-Technikpreises wichtige Grundlagen geschaffen, in den nächsten JahrenE-Fuels in großen Mengen, zu wettbewerbsfähigen Preisen und potenziell nahezuklimaneutral produzieren zu können. Daran haben Dipl.-Ing. (FH) Karl Dums undDipl.-Ing. (FH) Marcos Remedios Marques als gemeinsame Projektleiter E-Fuels derDr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Stuttgart, und Dipl.-Ing. Rolf Schumacher alsChief Innovation Officer von HIF Global, Berlin, entscheidenden Anteil gehabt.Die Rektorin der Technischen Universität Wien, Prof. Dr. Sabine Seidler,überreichte im Festsaal der Universität gemeinsam mit Dr. Wolfgang Porsche,Vorsitzender des Aufsichtsrats der Porsche AG, und Dr. Hans Michel Piëch,Mitglied des Aufsichtsrats der Porsche AG, den Preisträgern die Plaketten unddie Urkunden des mit 50.000 Euro dotierten Porsche-Preises.Prof. Dr. Bernhard Geringer, Vorstand des Instituts für Fahrzeugantriebe undAutomobiltechnik der TU Wien, erläuterte die Entscheidung der Jury: "Es istunbestritten, dass die Energie- und Fahrzeugindustrie alle möglichenAnstrengungen unternehmen muss, um der Klimaproblematik und damit dem weiterenAusstoß von zusätzlichen Treibhausgasen - allen voran Kohlendioxid -entgegenzutreten. Ein geschlossener CO?-Kreislauf analog der Natur wird für dieangestrebte Klimaneutralität essenziell werden. Wir brauchen sowohl ökologischeAntriebe und lokale grüne Energie wie Strom, aber genauso die E-Fuels als Ersatzfür die fossilen Energieträger Öl und Erdgas. Außerdem kann mit E-Fuels gleitendder aktuelle Bestand von 1,3 Milliarden Fahrzeugen weltweit auf klimaneutraleKraftstoffe umgestellt werden. Ein ganz wichtiger weiterer Vorteil dieserinnovativen grünen Energieträger ist die einfache Langzeitspeicherung, also etwafür Versorgungsengpässe oder seien es nur die Wintermonate. Einzige Begrenzungist die ausreichende Verfügbarkeit und Ökonomie der E-Fuels. Deshalb mussschnellstens mit der Umsetzung begonnen werden."Dr. Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender Volkswagen AG und der Porsche AG, sagte