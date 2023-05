Vivid Sydney 2023 erstrahlt mit seinem bisher grandiosesten Festival

SYDNEY, AUSTRALIEN / ACCESSWIRE / 26. Mai 2023 / Vivid Sydney hat sein 13. Jahr mit einem spektakulären Eröffnungsabend eingeleitet, der mit einem kraftvollen Willkommensgruß, einem „Welcome to Country“, einem Feuerwerk, einer Lasershow über dem Hafen, einem Drohnenaufgebot sowie einem ergreifenden „Lighting of the Sails“ am Opernhaus von Sydney begangen wurde.