Nachdem Workday Ende 2021 noch ein frisches Rekordhoch bei 307,81 US-Dollar markieren konnte, schlugen sich die rasch gestiegenen Zinsen enorm auf das Wertpapier nieder und drückten es bis Sommer letzten Jahres auf ein Niveau von gerade einmal 134,10 US-Dollar talwärts. Das finale Korrekturtief erreichte Workday erst im November und konnte von dort aus eine dynamische Erholungsbewegung einleiten. Diese reichte durch den zu heute getätigten Kurssprung direkt an die mittelfristig wichtige Handelsmarke von rund 220,00 US-Dollar aufwärts. Sollten die Zahlen dementsprechend für weitere Kapitalzuflüsse sorgen, könnte eine mittelfristig entscheidende Weichenstellung gen Norden erfolgen und das Papier zur alten Stärke zurückführen.

Erst ein Wochenschlusskurs oberhalb von rund 220,00 US-Dollar dürften eine positive Auflösung des Kursverlaufs bei Workday auslösen können, in diesem Szenario wären im weiteren Verlauf Zugewinne an 245,83 und 266,34 US-Dollar zu favorisieren. Allerdings bergen Kurssprünge, wie sie heute aufgetreten sind, auch unmittelbare Abwärtsrisiken in Form eines gewöhnlichen Pullbacks. Aber auch dieses Szenario böte bei einem entsprechend niedrigeren Kursniveau einen interessanten Einstiegskurs unter der Voraussetzung weiterer Kursgewinne über 220,00 US-Dollar. Unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts bei 189,95 US-Dollar würde sich das Chartbild allerdings unerwartet stark eintrüben, dies könnte im Anschluss mit Abschlägen auf 179,83 US-Dollar quittiert werden.

Workday Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: