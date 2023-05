Aktionärsberater ISS gegen Brenntag-Kandidaten für Aufsichtsrat

ESSEN (dpa-AFX) - Der Druck auf den Chemikalienhändler Brenntag nimmt zu: Der Stimmrechtsberater ISS gesellt sich auf die Seite des aktivistischen Investors Primestone Capital und unterstützt dessen Kandidaten für den Aufsichtsrat des Unternehmens, wie aus einem Bericht hervorgeht. ISS forderte darin die Aktionäre auf, im Gegenzug die von Brenntag vorgeschlagene Wahl von Richard Ridinger zum Aufsichtsratschef und Suja Chandrasekaran als Mitglied des Kontrollgremiums abzulehnen. Über das Aufsichtsgremium soll auf der anstehenden Hauptversammlung Mitte Juni entschieden werden.

Brenntag erklärte in einer am Abend veröffentlichten Stellungnahme, das Unternehmen widerspreche dieser Beurteilung entschieden. Der Chemikalienhändler empfahl seinen Aktionären, für die vorgeschlagenen Kandidaten zu stimmen. Beide Kandidaten seien absolut unabhängig. Diese Eigenschaft sprach Brenntag in der Stellungnahme dem von Primestone Capital vorgeschlagenen Geoff Wild ab. Zudem fürchtet das Unternehmen um die Unabhängigkeit des Gremiums insgesamt, sollte der Finanzinvestor seine beiden Kandidaten durchbringen, da dieser dann über eine Repräsentanz von 33 Prozent im Aufsichtsrat verfügen würde, selbst aber nur rund zwei Prozent der Anteile halte.