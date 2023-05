Michael Qiu, der Präsident der Abteilung Global Data Center Marketing & Solution Sales, Huawei Enterprise BG, betonte, dass die Welle der Digitalisierung und Intelligenz alle Unternehmen erheblich beeinflussen wird. Er betonte auch die Erwartung, dass die weltweiten digitalen Investitionen bis 2026 erstaunliche 3,4 Billionen US-Dollar erreichen werden. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der drei Markttypen gerecht zu werden, plant Huawei, seine Investitionen in Produkte, Lösungen und IT-Plattformen zu erhöhen. Außerdem wird das Unternehmen mit Partnern zusammenarbeiten, um die digitale Transformation von Unternehmenskunden zu beschleunigen.

MÜNCHEN, 26. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Huawei veranstaltete seinen Commercial Market Summit als Teil seines Innovative Data Infrastructure (IDI) Forums 2023 in München, Deutschland, und brachte dabei Partner aus über 20 Ländern zusammen. Während des Gipfels, der unter dem Motto "Gemeinsam bauen wir eine solide Dateninfrastruktur für Unternehmen" stand, stellte Huawei seine neue Strategie der Zusammenarbeit mit Partnern vor, um die Märkte für benannte Kunden (NAs), den Handel und den Vertrieb zu entwickeln. Huawei präsentierte außerdem mehrere neue Speicherprodukte und Befähigungspläne für den kommerziellen Markt. Mit diesen Initiativen möchte Huawei seine Partner dabei unterstützen, sich effektiv an der digitalen Transformation verschiedener Unternehmen zu beteiligen.

Vier neue Produkte für den kommerziellen Markt

Auf dem Gipfel stellte Huawei vier Speicherprodukte vor, die den Anforderungen des kommerziellen Marktes entsprechen:

OceanStor Dorado 2000 All-Flash-Speicher: Dies ist das erste Flash-Speicherprodukt der Einstiegsklasse von Huawei mit einer Zuverlässigkeit von bis zu 99,9999 % und einem um 30 % niedrigeren Stromverbrauch als vergleichbare Produkte in der Branche. Die Erstkonfiguration kann in nur drei Schritten durchgeführt werden, was die Einrichtung und Nutzung vereinfacht.

OceanStor 2200/2600 Hybrid-Flash-Speicher: Dieses kosteneffiziente Produkt mit einfacher Konfiguration und bequemer Bedienung und Wartung ist für kleine und mittlere Unternehmen in Szenarien mit geringer Kapazität konzipiert.

OceanProtect X3000 Sicherungsspeicher: Dies ist der branchenweit erste aktiv-aktive Backup-Speicher der Einstiegsklasse, der ein Datenreduktionsverhältnis von bis zu 72:1 unterstützt, wodurch 30 % mehr Daten auf demselben Speicherplatz gesichert werden können.

DME IQ: Hierbei handelt es sich um eine leichtgewichtige Betriebs- und Wartungstool-Plattform aus einer Hand, die mobile Anwendungen und AIOps-Funktionen nutzt, um Betriebs- und Wartungsanforderungen jederzeit und überall zu erfüllen und stabile Dienste zu gewährleisten. Darüber hinaus können die Partner auf der Grundlage dieser offenen Plattform weitere professionelle Dienste entwickeln, um mehr Kundenanforderungen zu erfüllen.

Partnerschaften sind wichtig: Global Storage Golden Seed Program

Huawei hat vor kurzem sein "Global Storage Golden Seed Program" vorgestellt, das sie zur Forschung und Zusammenarbeit bei innovativen Speichertechnologien einladen soll. Das Unternehmen plant außerdem, seine Investition in den lokalen Flash Elite Club zu verstärken, um eine lokalisierte Plattform für den Austausch von Technologien zu schaffen und einer größeren Anzahl von Partnern professionelle technische Schulungen und Unterstützung anzubieten. Diese Initiativen zeigen das Engagement von Huawei für die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit innerhalb der Branche.

Laut Xia Xingchang, dem Vizepräsidenten von Huawei Enterprise Business Europe, ist Huawei bestrebt, seinen Partnern mehr Möglichkeiten und Plattformen zu bieten, um sowohl ihre Fähigkeiten als auch ihr Vertrauen zu stärken, mit dem letztendlichen Ziel, gemeinsamen Erfolg zu erzielen.

