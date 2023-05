NEW YORK (dpa-AFX) - Beflügelt von Entspannungssignalen im US-Schuldenstreit haben die US-Aktienmärkte am Freitag merklich zugelegt. Laut einem Bericht der "New York Times" scheinen die Unterhändler von Demokraten und Republikaner einer Einigung nahe zu sein und hätten bereits mit der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs begonnen. Der Zeitung zufolge soll die Obergrenze für zwei Jahre angehoben werden. Frische Konjunkturdaten fielen insgesamt besser als erwartet aus.

Der Dow Jones Industrial stieg wieder über die Marke von 33 000 Punkten und notierte zuletzt 0,92 Prozent höher bei 33 065,58 Zählern. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund einem Prozent an. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 1,20 Prozent auf 4201,21 Punkte. Der Nasdaq 100 setzte seine Vortagesrally fort und gewann 2,43 Prozent auf 14 276,87 Punkte. Damit steuert der technologielastige Index auf ein Wochenplus von dreieinhalb Prozent zu.