Die Traumküche vor dem Kauf virtuell erleben / VR-Studio ist für Branchenpreis nominiert (VIDEO)

- Virtual Reality (VR)-Lösung für Architektur, Raumplanung und Messebau

- Hilfreich zur Vermeidung von Missverständnissen und zur Entscheidungsfindung

- XR-EASY setzt mit langjähriger Erfahrung auf All-in-one VR-Brillen der

Spielebranche



Das Software-Startup R3DT GmbH bietet eine VR-Studiolösung, das es Fachleuten

ermöglicht, ihren Kunden neu geplante Räume wie Küchen, Bäder oder ganze

Wohnungen und Häuser ohne Mehraufwand in lebensechter Virtual Reality (VR) zu

präsentieren. Die innovative "All-in-one" VR-Brillen-Technologie erfordert

keine zusätzliche Hardware und ist online verfügbar.





R3DT hat sich mit der Software XR-EASY bereits seit 2017 einen Namen in derIndustrie gemacht und ist nun mit VR-Studio für den renommierten Auggie Award2023 nominiert. Die erfolgreiche Premiere von VR-Studio auf der Fachmesseküchenwohntrends in Salzburg unterstreicht die beeindruckende Leistung desjungen Unternehmens aus Karlsruhe.(XR-EASY VR-Studio im Web)Die VR-Komplettlösung ermöglicht es Architekten, Küchen- und Badplanern sowieSchreinereien und anderen Fachleuten wie Messebau-Unternehmen, ihren Kundenschon vor dem Kauf eine realistische 3D-Darstellung ihrer geplanten Räume zupräsentieren. Die revolutionäre Technologie erfordert lediglich eine kabelloseVR-Brille, wie beispielsweise Pico 4, Quest Pro oder Vive Focus 3, sowie einenInternetzugang. Der Kauf eines teuren Gaming-Computers ist nicht erforderlich.XR-EASY hat das VR-Studio in Zusammenarbeit mit Branchenspezialisten entwickeltund auf der Fachmesse im Mai erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.Nun wurde die VR-Software XR-EASY in der Kategorie "Best Collaboration Tool"für die angesehene Branchenauszeichnung nominiert. Um ins Finale zu gelangen,musste sich XR-EASY gegen knapp 20 Konkurrenten behaupten. Die Gewinner derAuggie Awards werden von einer Fachjury Anfang Juni auf der Fachmesse AWE USA2023 in Santa Clara, Kalifornien, gekürt.Schnellere Verkaufsabschlüsse und Imagegewinn für RaumplanerDie Komplettlösung ermöglicht auch Laien eine 3D-Präsentation in VirtualReality ohne Mehraufwand. "Einfacher geht VR nicht", sagt Achim Schneider,Co-Gründer des Startups. Die Fachleute können ihre Projekte mit der gewohntenCAD-Software planen und die 3D-Modelle anschließend mithilfe derXR-EASY-Software automatisiert in VR umwandeln. Innerhalb weniger Minutenkönnen die Kunden ihren Traumraum virtuell mit Hilfe der kabellosen VR-Brilleerkunden und sich ein authentisches Bild von der Planung machen. Durch dievirtuelle Begehung können offene Fragen schnell geklärt und Entscheidungenwunschgemäß getroffen werden. Dies führt nicht nur zu zufriedenen Kunden,