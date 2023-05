Gesprächsrunde In Guangzhou zur weiteren Öffnung des Dienstleistungssektors und der Globalen Zusammenarbeit der Dienstleistungsbranche in der Bay Area

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 25. Mai fand in Guangzhou eine

Gesprächsrunde mit dem Titel ,,Open Guangzhou, Shared Opportunities" statt, bei

dem es um die weitere Öffnung des Dienstleistungssektors und die Zusammenarbeit

der Dienstleistungsbranche in der Global Bay Area ging. An der Veranstaltung

nahmen Vertreter führender Unternehmen und Organisationen aus den vier großen

Buchtgebieten der Welt teil, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit im

Dienstleistungssektor zu erörtern.



Auf der Veranstaltung wurden der Werbefilm ,,Open Guangzhou, Shared

Opportunities" für Guangzhou, den umfassenden Pilotstandort für die Öffnung des

Dienstleistungssektors sowie die zehn Pilotprojekte von Unternehmen in Guangzhou

zur Vertiefung der Innovation und Entwicklung des Dienstleistungshandels

offiziell vorgestellt.