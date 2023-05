Da unstrukturierte Daten, die für Produktions- und Entscheidungssysteme verwendet werden, aufgrund des Echtzeitzugriffs immer heißer werden, müssen die Lese-/Schreibbandbreite und die E/A-Zugriffseffizienz von Scale-Out-Speicher deutlich verbessert werden. Um den Bedarf an kosteneffizienter Speicherung großer Mengen unstrukturierter Daten zu decken, sind Innovationen bei Software, Hardware und Algorithmen für die Scale-Out-Speicherung von entscheidender Bedeutung. Mit dem explosionsartigen Anstieg des Datenvolumens ergeben sich zudem große Herausforderungen in Bezug auf die Datenschwere. Daher ist eine intelligente Datenstruktur erforderlich, um eine globale Datenansicht und eine einheitliche Datenplanung über Systeme, Regionen und Clouds hinweg zu implementieren.

Die aufkommenden Big-Data- und KI-Anwendungen stellen höhere Anforderungen an die parallele Verarbeitung diversifizierter Daten. Das Modell der Zusammenarbeit zwischen der Datenspeicherung und Datenanwendungen wird umgestaltet, um neuen Datenparadigmen gerecht zu werden. Cloud-native Anwendungen setzen sich in den Rechenzentren von Unternehmen immer mehr durch. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ist eine zuverlässige und leistungsstarke Container-Speicherung unabdingbar.

Und nicht zuletzt steht die Ausfallsicherheit von Daten vor großen Herausforderungen. Ransomware entwickelt sich ständig weiter und die Zahl der Ransomware-Angriffe steigt jährlich um 98 %. Besorgniserregend ist, dass mehr als 14 % der Unternehmen nicht in der Lage sind, ihre Daten nach einem Ransomware-Angriff wiederherzustellen.

MÜNCHEN, 26. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Das Innovative Data Infrastructure Forum (IDI Forum) 2023 mit dem Thema "Neue Apps ∙ Neue Daten ∙ Neue Resilienz", fand am 23. Mai in München, Deutschland, statt. Das Forum bringt globale Branchenexperten und Partner zusammen, um die Zukunft der digitalen Infrastruktur im Yottabyte-Zeitalter zu erforschen ( ein Yottabyte entspricht einer Billiarde Gigabyte). Auf dem Forum ging Huawei auf eine Vielzahl von Themen ein, wie etwa die Einbeziehung des aufkommenden Anwendungsökosystems, den effizienten Umgang mit großen Mengen unstrukturierter Daten und die umfassende Verbesserung der Datenbeständigkeit, um den Wert von Daten für die Entwicklung der Datenspeicherindustrie zu erschließen.

Neue Apps, Neue Daten und Neue Resilienz Huawei schlägt Wege zur Weiterentwicklung der Speicherung in der Yottabyte Era vor

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer