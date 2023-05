Huawei will mit der Ankündigung der OlympusMons Challenge 2023 die globale Datenspeicherung revolutionieren

MÜNCHEN, 26. Mai 2023 /PRNewswire/ – Huawei hat auf dem Innovative Data Infrastructure Forum (IDI Forum) 2023 die OlympusMons Challenges 2023 und die Gewinner der OlympusMons Awards 2022 vorgestellt, um Wissenschaftler weltweit zu inspirieren, technische Probleme bei der Datenspeicherung anzugehen.

Technologische Innovation erfordert theoretische Durchbrüche sowie technologische Erfindungen, Prototypen und Applikationen, die alle von der Zusammenarbeit zwischen Industrie, akademischen Gemeinschaften und Forschungsinstituten abhängen. Huawei hat das vierte Jahr in Folge OlympusMons Challenges ausgerufen, um die Richtung der Forschung auf dem Gebiet der globalen Datenspeicherung zu lenken. Durch die Bewältigung wichtiger technischer Herausforderungen beabsichtigt Huawei, wissenschaftliche Forschung auf hohem Niveau in die Praxis umzusetzen, was zu einer Zusammenarbeit führt, von der beide Seiten profitieren.