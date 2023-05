Big Data Expo eröffnet in Südwestchina und stellt die neuesten Errungenschaften vor

Die Messe findet seit 2015 in Guiyang statt und ist die erste ihrer Art in China. Sie bildet eine Kommunikationsplattform für wichtige Errungenschaften in der Big-Data-Branche.

GUIYANG, China, 26. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die China International Big Data Industry Expo 2023 wurde am Freitag in Guiyang, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Guizhou, eröffnet, um die neuesten Errungenschaften des Landes in der Big-Data-Industrie zu präsentieren und den Austausch zwischen den Unternehmen zu fördern.

