Liaocheng High-tech Zone fördert die Entwicklung der High-End-Industrie in Richtung Intelligenz und Greenness

LIAOCHENG, China, 27. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 20. Mai wurde auf dem Gelände des Projekts mit einer jährlichen Produktionskapazität von 5 Millionen hochfesten Stahl-Autorädern, das mit einer Gesamtinvestition von 1,125 Milliarden Yuan von der Shandong Zhenyuan Auto Wheel Co., Ltd. (nachstehend „das Unternehmen" genannt) in der Liaocheng High-Tech-Zone in Shandong, China, errichtet wurde, wurde die erste Charge von Schlüsselausrüstungen aus den USA und Deutschland offiziell in Betrieb genommen. Während Arbeiter die Pakete öffneten, die Ausrüstung installierten und debuggten, begann der Countdown vor der Inbetriebnahme des Projekts, das voraussichtlich Ende Juni dieses Jahres offiziell in Betrieb genommen wird.

Das Unternehmen ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das sich auf Design, Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Leichtbau-Autorädern in der Liaocheng High-tech Zone spezialisiert hat. Es hält 40 % des Marktanteils bei Leichtbau-Autorädern und belegt den ersten Platz in der heimischen Industrie.