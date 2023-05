SOFAR steuert mit Blockbuster PV & ESS-Innovations auf eine Netto-Null-Zukunft zu

Der SOFAR PowerMaster ist das Ergebnis von zehn Jahren Forschung und unabhängiger Entwicklung und hat seit seiner Veröffentlichung die Anerkennung der Industriepartner gewonnen. Während des ,,Powering Forward New Product Launch" (Einführung neuer Produkte vorantreiben) unterzeichnete SOFAR Absichtserklärungen mit Hongyuan New Energy, Huaqing New Energy und Xiaoju New Energy und festigte damit seine vorherrschende Präsenz auf dem Markt für Energiespeicher.

In der Zwischenzeit hat SOFAR ein weiteres neues Produkt, den 320 kW Stringwechselrichter PowerMega, auf den Markt gebracht, der auf die PV-Versorgung zugeschnitten ist. Dieser Hochleistungswechselrichter machte bei SNEC ein beeindruckendes Debüt, indem er traditionell problematische Punkte löst und Effizienz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit kombiniert. Dank seines maximalen Wirkungsgrades von bis zu 99,05 % und 20 A Eingangsstrom pro MPT ist der Wechselrichter mit 210/182 mm Modulen kompatibel und ermöglicht höhere Leistung. Ausgestattet mit IP66 und C5-M-Korrosionsschutz überdauert er raue Umgebungen mit einem breiten Arbeitstemperaturbereich von -30 ℃ bis 60 ℃. Darüber hinaus unterstützt er I-V-Scanning, wodurch fehlerhafte Strings lokalisiert werden können und so ein stabiler Betrieb rund um die Uhr gewährleistet wird.

Aufgrund der nachgewiesenen Wettbewerbsfähigkeit von PowerMega unterzeichnete SOFAR außerdem Absichtserklärungen mit der Guohong Energy Group, Sichuan Shangwei und Tianlun New Energy, was seine Stärke und seinen Einfluss im Versorgungssektor unterstreicht und ein entscheidendes Kapitel auf dem Weg des Unternehmens zu seinen Netto-Null-Zielen markiert.

„Während Länder auf der ganzen Welt ihre Energiequellen kontinuierlich dekarbonisieren und aus der Abhängigkeit von Kohlekraft aussteigen, sehen wir großes Potenzial in erneuerbaren Energien, da sie einen positiven Einfluss auf den Aufbau eines nachhaltigeren und kohlenstoffärmeren Planeten haben." SOFAR wird unermüdlich daran arbeiten, situationsübergreifende Lösungen für die Ausweitung des Bedarfs zu entwickeln und erneuerbare Energien für mehr Länder zugänglich und verfügbar zu machen," sagte Guy Rong, Senior Vicepresident von SOFAR.

Informationen zu SOFAR

