Digitale Governance kommt Unternehmen und Menschen in Guizhou zugute

Was können Sie in einer Stunde tun? Eine verantwortliche Person eines Unternehmens braucht nur eine Stunde, um die Hypothekengeschäfte für sechs Häuser im Real Estate Window of Government Affairs Service Center des Bezirks Baiyun, Guiyang City, abzuschließen.

Den Mitarbeitern des Real Estate Service Window zufolge „haben wir zur Erleichterung der Entwicklung von Unternehmen ein Servicefenster eingerichtet, in dem Unternehmen ihre Immobilienangelegenheiten innerhalb einer Stunde erledigen können, wodurch sich die Zeit, die Unternehmen für die Registrierung von Immobilienhypotheken, die Registrierung von Übertragungen, die Registrierung von Änderungen und die korrekte Registrierung benötigen, von 5 Arbeitstagen auf 1 Stunde verkürzt."

Wie lange dauert es, ein Geschäft zu gründen? Im Guizhou Provincial Government Service Network können Bürger die Registrierung eines Geschäfts beantragen, indem sie relevante Unterlagen online über das „All-in-One Network"-System hochladen, und nach Prüfung können sie am nächsten Tag eine Geschäftslizenz erhalten.

Es wird berichtet, dass Guizhou eine nahtlose Verbindung zwischen dem „All-in-One Network"-System und dem Online-Genehmigungsservice-System des Guizhou Provincial Government Service Network realisiert hat und ein Internet-Regierungsservice-System mit umfassender Provinzplanung, übergeordneter und untergeordneter Verknüpfung, abteilungsübergreifender Koordination und einheitlicher Netzwerkabwicklung aufgebaut hat.

Laut der Pressekonferenz über die Bemühungen der Provinz Guizhou, die Reform voranzutreiben und das Geschäftsumfeld zu optimieren, wird sich in Guizhou bis Ende 2022 die durchschnittliche Zeit für die Gründung eines Geschäfts von 7,6 Tagen im Jahr 2018 auf einen Tag verkürzen, die Anzahl der genehmigungspflichtigen Punkte für Bauprojekte von 158 auf 57 reduzieren und die durchschnittliche Genehmigungszeit von 256 auf weniger als 75 Arbeitstage senken.

Als erste umfassende Pilotzone für Big Data in China hat Guizhou LEAD beim Aufbau der ersten einheitlichen digitalen Regierungsplattform der gesamten Provinz übernommen. Jetzt können in Guizhou 100 % der Verwaltungsdienstleistungen online abgewickelt werden, und die Online-Abwicklungsrate des gesamten Prozesses ist auf über 70 % gestiegen, so dass der „Datenfluss" „Massenverkehr" ersetzen kann.

Was die Verbesserung der digitalen Verwaltungskapazitäten der Regierung von Guizhou angeht, so hat Guizhou den Aufbau einer integrierten, effizienten und effektiven Regierung durch die Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen verstärkt. So hat Guizhou beispielsweise im Rahmen des Projekts für ein System zur Bearbeitung von amtlichen Dokumenten und Verwaltungsangelegenheiten in Zusammenarbeit mit Seeyon, einem Aussteller der Expo, eine Kooperationsplattform für die Regierung aufgebaut, die die Bearbeitung von amtlichen Dokumenten, die Bearbeitung von Verwaltungsangelegenheiten, die gemeinsame Nutzung von Informationen, das Lernen und den Austausch integriert.

In verschiedenen Bezirken und Kreisen von Guizhou wurde die digitale Verwaltung in mehrere staatliche Dienstleistungssysteme, wie z. B. das Justizwesen und die Aufsichtssysteme, einbezogen. So ermöglicht beispielsweise das vom Zunyi Justice Bureau auf der Grundlage der Seeyon Cooperation Platform entwickelte Case Management System for Administrative Reconsideration and Response das „one-key retrieval", „one-key statistics" und eine umfassende Analyse der Daten von verwaltungsrechtlichen Wiedererwägungs- und Antwortverfahren und bildet somit eine standardisierte, digitalisierte und integrierte Fallverwaltungsplattform.

Laut dem Bewertungsbericht des State Information Center über die Effektivität der Digital Government Construction von Guizhou durch die Einhaltung der Ideen der allgemeinen Provinzplanung, der Konnektivität auf Plattformen, der Zentralisierung von Daten und der Zusammenarbeit von Geschäften bemerkenswerte Ergebnisse bei der Förderung, des Aufbaus einer digitalen Regierung, der Verwirklichung der Ziele des Aufbaus von Cloud-Plattformen zur Sammlung, Verbindung und effizienten Nutzung von Daten und der signifikanten Verbesserung des Niveaus der Regierungsverwaltung, der sozialen Verwaltung und der Dienstleistungen für das Wohlergehen der Menschen erzielt, so dass das Niveau des Aufbaus einer digitalen Regierung in Guizhou eines der höchsten in China ist.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2083941/Baiyun_District_Government_Affairs_Service_Center_of_Guiyang_Source_Eye_News_of_Guizhou_Daily.jpg

