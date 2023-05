Neue Elektrofahrzeuge im Gangbei-Distrikt in Guigang City kommen auf den ASEAN-Markt „Blue Ocean"

Mit der Eröffnung der Auslandsmessen-Tour der 20. China-ASEAN Expo in diesem Jahr wurden die neuen Elektrofahrzeuge aus dem Gangbei-Distrikt in Singapur, den Philippinen, Laos und anderen Ländern vorgestellt, und Automobilunternehmen tauschten sich mit lokalen Unternehmen und Einwohnern aus und verhandelten persönlich in eine Periode umfassender Marktexpansion. Hinter der Entwicklung auf dem ASEAN-Markt steht die industrielle Wettbewerbsfähigkeit, die der Gangbei-Distrikt seit vielen Jahren gefördert hat, so das Publicity Department des Gangbei-Distrikt, Gemeinde Guigang.

GUIGANG, China, 27. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Kürzlich unterzeichneten Guangxi Guigang Fushuai Electric Vehicle Co., Ltd. und PT. DFU INTERNATIONAL INDONESIA die erste Reihe direktionaler Kaufverträge für 20.000 neue Elektrofahrzeuge in Jakarta, Indonesien. Crystal Huang, CEO von PT. DFU INTERNATIONAL INDONESIA, sagte, dass, angetrieben durch die globale grüne Entwicklungswelle, neue Elektrofahrzeuge vom Gangbei-Distrikt in Guigang City einen positiven Beitrag zu den Verkehrsmöglichkeiten der Bewohner und zur globalen umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Entwicklung leisten würden.

Im Jahr 2015 plante Gangbei-Distrikt den Bau einerChina-ASEAN New Energy Electric Vehicle Production Base. Gegenwärtig hat die Basis mehr als 100 bekannte inländische Automobil-Fertigerzeugnisse wie Emma, Luyuan, Tailg, Lima, Zuboo und OPAI eingeführt und Unternehmen wie Haopai und Feineng unterstützt. Mehr als 50 Unternehmen wurden fertiggestellt und in Betrieb genommen, was eine jährliche Produktionskapazität von 5 Millionen zweirädrigen Elektrofahrzeugen, 500.000 dreirädrigen Elektrofahrzeugen und 5 Millionen Elektrofahrzeugteilen mit einer lokalen Matchingquote von 80 % darstellt. Markenkonzentration, Matchingquote von Teilen und das Intelligenzniveau gehören zu den landesweit besten.

Elektrofahrzeugunternehmen im Gangbei-Distrikt verfügen über ein komplettes Sortiment von Produkten mit hervorragender Qualität, darunter mehr als 100 Modelle wie Elektrofahrräder, Elektromopeds und elektrische Hochgeschwindigkeits-Motorräder, die in Bezug auf Batterielebensdauer, Sicherheit, Intelligenz und Energieeinsparung führend sind. Das Testniveau des Guangxi New Energy Electric Vehicle Products Quality Testing Center in seiner Gerichtsbarkeit zählt zu den höchsten des Landes. Im Jahr 2022 stieg der Produktionswert neuer Elektrofahrzeuge im Gangbei-Distrikt um 99,3 % und der Gesamtproduktionswert der ganzen Industriekette überstieg 21 Milliarden CNY.

Im Jahr 2022 erreichte das Exporthandelsvolumen der China-ASEAN New Energy Electric Vehicle Production Base dank hochwertiger und gleichzeitig preisgünstiger Produkten und aufgrund der Vorteile von RCEP, China-ASEAN und anderen Handelsabkommen mehr als 8,7 Millionen USD. Guangxi ist die einzige Provinz in China, die mit dem ASEAN-Markt auf dem Land- und Seeweg verbunden ist, und bietet den problemlosesten Zugang zum Meer in Südwest-China. Guigang befindet sich im Südosten von Guangxi und verfügt über reibungslos funktionierende Hochgeschwindigkeitsbahnverbindungen, Schnellstraßen und hochwertige Wasserstraßen sowie mehr als 100 Hochgeschwindigkeitszüge, die täglich durch Guigang fahren. Der Xijiang Golden Waterway verläuft durch das gesamte Gebiet, und 3.000-Tonnen-Schiffe können das ganze Jahr über navigiert werden und erreichen Guangdong, Hongkong und Macao auf direktem Weg innerhalb von 30 Stunden. Der Guigang-Hafen ist der erste Binnenflusshafen mit 100 Millionen Tonnen im Perlfluss-System und einer der praktischsten Kanäle für den Export von Materialien aus Südwest-China nach Hongkong, Macao und in die ASEAN-Länder. Bisher wurden neue Elektrofahrzeuge des Gangbei-Distrikt nach Indien, Thailand, die Niederlande, Nepal, Peru, Costa Rica und Madagaskar exportiert.

Bildlink: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440964

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2086779/NEV.jpg

