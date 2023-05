Nvdia, Adobe, Super Micro – Von Warren Buffett lernen

…. haben Sie Lust auf nachhaltigen Erfolg an der Börse und auf nachweisbar erfolgreiche Betreuung eines Börsendienstes? Möchten Sie bei Ihrer Geldanlage von einem Team mit mehr als 150 Jahren Börsenerfahrung an die Hand genommen werden? Persönlich, sachlich, spekulativ und konservativ aber stets seriös und vor allem fundiert? Dann schauen Sie doch unter www.feingoldresearch.de vorbei und finden Sie unseren Abo-Bereich mit allen Depots. Testen Sie uns kostenfrei und unverbindlich…

Unser neues Depot MARKENWERT / OPTIONSSCHEINE MARATHON. JETZT EINSTEIGEN!!!

Erinnern Sie sich an den Mai 1998? 25 Jahre ist es her, dass Altmeister Otto Rehhagel mit dem 1.FC Kaiserslautern die Deutsche Meisterschaft holte. Ein Aufsteiger als Meister wird vermutlich in den nächsten 100 Jahren ebenso wenig zu wiederholen sein wie eine Europameisterschaft mit Griechenland. Auch Carlo Ancelotti zeigt mit fast Mitte 60 bei Real Madrid wie man jahrzehntelang erfolgreich sein kann und Erfahrung und Menschenkenntnis mehr hilft als die Laptops der Generation Guardiola. Viel Geld ist also eine feine Sache, man muss es aber einzusetzen wissen. Genauso ist es an der Börse. Warren Buffett zeigt noch mit 92 Jahren, dass er es kann.

Die Investmentlegende ist bekannt für seinen langfristigen Erfolg an der Börse mit Aktien. Wie sich nun zeigt, kann der Altmeister aber auch mit anderen Anlagemöglichkeiten kräftig verdienen. Gerade der hohe Bargeldbestand ist aber auch ein wichtiges Signal für Anleger.

Breite Streuung

So mancher Aktionär verliert bereits den Überblick bei mehr als zehn laufenden Positionen im Depot. Das Ausnahmeduo Warren Buffett und Charlie Munger von Berkshire Hathaway bewegt sich hingegen in ganz anderen Dimensionen. Zu der Investmentgesellschaft zählen neben einer Versicherungs- und Energiesparte mehr als 80 mittelständische Unternehmen sowie Aktienbeteiligungen über rund 350 Milliarden Dollar. Auf der Hauptversammlung vor wenigen Tagen hatte so mancher Aktionär aber Zweifel, ob die Erfolgsgeschichte auch unter dem designierten Nachfolger Greg Abel fortgeschrieben wird.