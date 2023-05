Neue Elektrofahrzeuge im Gangbei-Distrikt in Guigang City kommen auf den ASEAN-Markt "Blue Ocean"

Guigang, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich unterzeichneten Guangxi Guigang

Fushuai Electric Vehicle Co., Ltd. und PT. DFU INTERNATIONAL INDONESIA die erste

Reihe direktionaler Kaufverträge für 20.000 neue Elektrofahrzeuge in Jakarta,

Indonesien. Crystal Huang, CEO von PT. DFU INTERNATIONAL INDONESIA, sagte, dass,

angetrieben durch die globale grüne Entwicklungswelle, neue Elektrofahrzeuge vom

Gangbei-Distrikt in Guigang City einen positiven Beitrag zu den

Verkehrsmöglichkeiten der Bewohner und zur globalen umweltfreundlichen und

kohlenstoffarmen Entwicklung leisten würden.



Mit der Eröffnung der Auslandsmessen-Tour der 20. China-ASEAN Expo in diesem

Jahr wurden die neuen Elektrofahrzeuge aus dem Gangbei-Distrikt in Singapur, den

Philippinen, Laos und anderen Ländern vorgestellt, und Automobilunternehmen

tauschten sich mit lokalen Unternehmen und Einwohnern aus und verhandelten

persönlich in eine Periode umfassender Marktexpansion. Hinter der Entwicklung

auf dem ASEAN-Markt steht die industrielle Wettbewerbsfähigkeit, die der

Gangbei-Distrikt seit vielen Jahren gefördert hat, so das Publicity Department

des Gangbei-Distrikt, Gemeinde Guigang.