NVIDIA – Die Börse übertreibt schon wieder massiv

Derzeit müssen Firmenchefs scheinbar nur das Kürzel „KI“ in den Mund nehmen, um den Aktienkurs des eigenen Unternehmens prozentual zweistellig in die Höhe zu treiben. Das erinnert mich schon sehr stark an die Zeiten des Neuen Marktes, als ein Unternehmen nur irgendetwas mit Internet zu tun haben musste, um Anleger in Scharen anzulocken.

Der Aktienmarkt scheint in einigen Bereichen bereits wieder massiv zu übertreiben. Bestes Beispiel ist derzeit NVIDIA. Die Aktien des Chip-Herstellers schoss am Mittwoch im Späthandel plötzlich durch die Decke, als sich das Unternehmen optimistischer zur Geschäftsentwicklung äußerte. Auf den ersten Blick könnte man dies als rationale Marktreaktion werten, doch bei NVIDIA steckt der aktuelle Hype um Künstliche Intelligenz (KI) dahinter, der den Anlegern offenbar die Sinne vernebelt.

NVIDIA profitiert von KI

Grundsätzlich ist der Kursanstieg der NIVIDIA-Aktie gerechtfertigt, denn die Entwicklungen im KI-Bereich beschert dem Unternehmen derzeit einen Nachfrageboom. Für das abgelaufene Vierteljahrs meldete der Chip-Hersteller am Mittwoch einen über den Erwartungen liegenden Umsatz von 7,19 Mrd. USD. Auch das wäre eigentlich ein Grund für einen Kursanstieg. In Euphorie versetzte Anleger dann vor allem der Ausblick: Für das 2. Quartal wurde ein Umsatz von 11 Mrd. USD (plus/minus 2 %) in Aussicht gestellt, während Analysten bislang nur mit 7,15 Mrd. USD gerechnet hatten. Die Überraschung war also relativ groß. Und so schoss der Aktienkurs allein am Mittwochabend um fast 30 % nach oben (siehe grüne Ellipse im folgenden Chart).

In einigen Fällen könnte man auch einen solchen Kurssprung durchaus noch als nachvollziehbare Marktreaktion betrachten. Nicht so bei NVIDIA.

Neuer Weltrekord beim Wertzuwachs

Denn das Unternehmen wird an der Börse mittlerweise mit fast 1 Bio. USD bewertet. Allein durch den aktuellen Kurssprung ist die Marktkapitalisierung um mehr als 220 Mrd. USD gestiegen. Nie zuvor hat ein einzelnes Unternehmen an einem einzigen Tag so viel an Wert hinzugewonnen. Schon diese Information zeigt, dass hier etwas Besonderes passiert ist. Was das zu einer Übertreibung macht, ist Folgendes: