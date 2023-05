Die 2006 gegründete Bürgerpartei zählte zu den wichtigsten demokratischen Stimmen in der Finanzmetropole. Die "Civic Party" galt als gemäßigt und erzielte insbesondere innerhalb der Hongkonger Mittelschicht hohe Beliebtheit./fk/DP/zb

Seit Peking 2020 nach anhaltenden Protesten und Forderungen nach mehr Demokratie ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong erlassen hatte, wurden mehrere Parteimitglieder von den Behörden verhaftet. Das Gesetz dient der Regierung dazu, massiv gegen die Demokratiebewegung in Hongkong vorzugehen. Etliche Peking-kritische Vereine, Medien und Parteien mussten in den letzten drei Jahren ihren Betrieb einstellen.

HONGKONG (dpa-AFX) - Eine der führenden pro-demokratischen Parteien in Hongkong hat sich aufgelöst. Wie Hongkonger Medien am Samstag übereinstimmend berichteten, habe die "Civic Party" ihre Auflösung nach einer Abstimmung mehrheitlich beschlossen. Bereits seit längerem hatten sich keine Parteimitglieder mehr gefunden, die für den Vorstand kandidieren wollten.

Pro-demokratische Partei in Hongkong gibt Auflösung bekannt

