Der Abspann für zwei Wochen unvergesslicher Kreationen, inspiriert von Campari, beim 76. Festival de Cannes

Die Campari Lounge im Palais des Festivals war der Mittelpunkt des Geschehens. Hier wurden die Schauspieler von La Chimera und eine Live-Podcast-Aufnahme mit der Hauptdarstellerin von Firebrand, Alicia Vikander, empfangen, und das alles vor dem Hintergrund des Roten Teppichs und der Croisette, die beide von der Lounge aus zu sehen sind. Die ikonische rote Präsenz von Campari war auch an der Croisette von Cannes zu spüren, mit Veranstaltungen am Palais de Stephanie Beach, am Barrière Beach und im Martinez Hotel, einschließlich der Afterparty für den Wettbewerbsfilm Black Flies.

Jeder Moment, der von Campari veranstaltet wurde, brachte das zum Leben, was Campari-Cocktails und Kino gemeinsam haben: Ikonen im Herzen, die das Erlebnis über das Erwartete hinausheben.

ZWEI UNVERGESSLICHE WOCHEN VOLLER EREIGNISSE

Neben der Ausrichtung von Partnerveranstaltungen war ein Höhepunkt für Campari während des Festivals die Discover Red-Veranstaltung; ein Abend, der von der kultigen roten Aperitifmarke kuratiert wurde und den Gästen unvergessliche Kreationen von Christian Sinicropi, Chefkoch mit zwei Michelin-Sternen, und Tommaso Cecca, Chef-Barkeeper von Camparino in Galleria, bot. Der Abend begann mit einem Aperitif in Anwesenheit des Stars von May December, Charles Melton, und des legendären Schauspielers Luke Evans, gefolgt von einem Cocktail-Pairing-Erlebnis, das von Christian und Tommaso kuratiert wurde.

Kein Star-Event wäre komplett ohne den viralen Celebrity-Content-Creator und Stammgast auf dem Roten Teppich, Cole Walliser, der vor allem für seine Zeitlupenaufnahmen von Stars bei hochkarätigen Veranstaltungen bekannt ist und die Discover Red-Gäste wie Alessandra Ambrosio eingefangen hat.

Während des gesamten Festivals verwandelten sich die Campari Lounge und der Palais de Stephanie Beach in den Schauplatz von Afterpartys für die unvergesslichen Kreationen des 76. Festival de Cannes. Am Strand empfing Campari die Darsteller von Black Flies, darunter Tye Sheridan und Direktor Jean-Stéphane Sauvaire, zu einem Abend, an dem der Erfolg der Premiere gefeiert wurde. Campari veranstaltete auch einen Aperitif in der Lounge mit der Besetzung von La Chimera, einschließlich Isabella Rossellini, gefolgt von einer Afterparty am Palais de Stephanie Beach.