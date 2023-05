Nvidia – wie weit trägt der A.I-Hype?

5 Fragen an Jürgen Molnar…

Tech regiert die Börse. Nvidia ging mit über 100 Prozent Kursgewinn in die Quartalszahlen und strafte alle Skeptiker Lügen. Nvidia hat über 25 Prozent drauf gepackt und sich in der Marktkapitalisierung der Marke von einer Billion genähert. Grund ist der Hype und um A.I.

2) Sehen wir eine Blase oder geht die Rallye weiter?

Die Bank of America hat A.I in diesem Monat in die Reihe der “großen Blasen” aufgenommen. Wie weit die Kraft noch reicht lässt sich derzeit schwer beurteilen. Grundsätzlich können Börsen lange irrational bleiben und die Trends der Zukunft spielen. Wir sehen nun eine Verschiebung zu weiteren Werten wie Adobe, AMD oder Super Micro.

3) Die Bewertungen sind jedoch hoch?

Nvidia konnte mit den Quartalszahlen einen herausragenden Ausblick vorlegen. Dennoch ist das Wachstum in gewisser Weise eingepreist. Die Aktie wird mit einem dreistelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt. Damit ist der Titel teuer, viele Vorschusslorbeeren sind eingepreist.

4) Wie sollte sich Anleger positionieren?

Anleger und Trader sollten nicht Blind dem A.I-Hype vertrauen. Rückschläge um 20 oder 30 Prozent sind jederzeit möglich. Am Wochenende gibt es Spekulationen um eine Kapitalerhöhung bei Nvidia, die damit den jüngsten Anstieg “versilbern” würden. Shorten – also die Spekulation auf fallende Kurse – bleibt aber den erfahrenen Tradern vorbehalten. Das Risiko weiterer Anstieg ist aus dieser Perspektive hoch.

5) Wo kann man US-Techs aktiv handeln?

Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege bei Robomarkets in Frankfurt. Vielen Dank für die Antworten.