FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank des wohl beigelegten Streits um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA dürfte der deutsche Aktienmarkt mit frischem Elan in die neue Börsenwoche starten. Aufgrund der Feiertage in einigen europäischen Ländern sowie in den USA ist am Pfingstmontag jedoch mit einem extrem ruhigen Handel zu rechnen.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,2 Prozent auf 16 013 Punkte. Am Freitag hatte der Dax im Schlepptau der starken US-Börsen um 1,2 Prozent zugelegt und damit seinen Wochenverlust auf 1,8 Prozent verringert. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montag mit einem Anstieg von rund 0,2 Prozent erwartet.