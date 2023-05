DAX-Ideen am Pfingstmontag 29.05.2023 nach US-Schuldenstreit

Für heute siehst Du das Video an dieser Stelle:

Nach vier negativen Handelstagen in dieser Woche sah es zunächst am Freitag nach einer komplett roten Börsenwoche aus. Der Abverkauf startete erneut um 15.860 und fing folgenden Trade am Morgen im Livetrading ein:

Im weiteren Verlauf fiel der Index unter die 15.800 und steuerte das Wochentief an. Doch das Wochentief vom Donnerstag hielt am Vormittag und es begann ein eindrucksvolles Reversal:

Dabei legte der Index deutlich zu und hatte sich an der unteren Range-Kante somit abstoßen können. Es gelang jedoch kein Überschreiten der alten Jahreshochs, die vor Christi Himmelfahrt das Jahreshoch markierten:

Dennoch brach durch diesen Plustag die Folge an Negativtagen, die wir in der ganzen Woche gesehen hatten. Alle Daten der Börse Frankfurt zeige ich Dir hier auf und im Video / der Präsentation auch die ganzen Tage des Monats:

Wie entwickelte sich das Bild in den USA?

Blick auf Nasdaq und Schuldendeckel

Der Nasdaq baute den Nvidia-Effekt vom Donnerstag am letzten Handelstag der Woche aus und erreichte neue Jahreshochs:

Dabei wurde kaum eine Gegenbewegung verzeichnet, sodass die 14.000 als psychologische Marke auch keinen Widerstand bot. Getrieben wurde der Markt zudem von der Phantasie über eine Einigung im US-Schuldenstreit. Sie kam dann am Sonntag, sodass erst heute die Kurse darauf reagieren konnten.

Erste Aufschläge bei den US-Futures in der Nacht sind jedoch schon wieder etwas abverkauft worden. Letztlich muss der Kongress die Vorschläge auch noch absegnen:

Wie reagiert der DAX zum Wochenstart darauf?

Ruhige Vorbörse zum Wochenstart

Auch im DAX-Future und damit in den ersten Indikationen sieht man diesen Aufschlag, doch er scheint ebenso nachzulassen. Das Chartbild orientiert sich am Montagmorgen an den Freitagsschlusskursen:

Ich habe zudem für mein Trading daher die beiden GAPs im Blick, die eine Insel im Chartbild hinterlassen hatten:

Terminlich stehen am Pfingstmontag keine Eckpunkte auf der Agenda.

Alle Termine des morgigen Tages sind hier bereits aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Für die anstehenden Quartalszahlen in dieser Woche habe ich auch noch eine Übersicht parat:

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

