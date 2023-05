DMCC VERÖFFENTLICHT NEUESTEN „ZUKUNFT DES HANDELS"-REPORT ÜBER COMPUTERSPIELE UND E-SPORT - ES WURDE FESTGESTELLT, DASS SICH DIE UMSATZERLÖSE IM BEREICH COMPUTERSPIELE IM MITTLEREN OSTEN UND NORD AFRIKABIS 2027 FAST VERDOPPELN WERDEN

Die Sonderausgabe des „Future of Trade" Reports über Computerspiele und E-Sport sieht voraus, dass die Erträge aus Computerspielen in der MENA-Region im Jahr 2027 6 Milliarden USD erreichen werden

Das Wachstum wird durch sektorspezifische Ökosysteme in wichtigen Geschäftszentren beschleunigt werden, was die Relevanz des DMCC Gaming Centre für die Region bestätigt.

Technologische Fortschritte, eine breitere und inklusivere Nutzerbasis und eine stärkere Unterstützung seitens der jeweiligen Regierung treiben das Wachstum der Branche voran – wobei die VAE, Saudi-Arabien und Ägypten die Branchenführer in der MENA-Region sind

Der vollständige Bericht kann hier heruntergeladen werden: www.futureoftrade.com

DUBAI, VAE, 29. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Es wird davon ausgegangen, dass sich die Einnahmen aus dem Bereich Computerspiele in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA) bis 2027, im Vergleich zum Jahr 2021, fast verdoppeln und 6 Milliarden USD erreichen werden, so der neueste Bericht des DMCC – „Future of Trade" („Zukunft des Handels") – für das Jahr 2023, mit dem Titel „Gaming in the Middle East and North Africa (MENA): Geared for growth" (dt. „Computerspiele im Nahen Osten und Nordafrika (MENA): Auf Wachstum ausgerichtet"). Eine junge und im digitalen Bereich versierte Bevölkerung, ein hohes Maß an digitaler Verbundenheit und die Unterstützung seitens der Regierungen treiben das Hervortreten der Region als ein Zentrum für Verbraucher und Kreative voran.

Bei Computerspielen und E-Sport handelt es sich um schnell wachsende Verbrauchersegmente, die von den rasanten Fortschritten auf dem Gebiet der Technologie sowie einem breiteren und inklusiveren Publikum profitieren. Die VAE und Saudi-Arabien führen die Region an, unterstützt durch ein hohes Einkommensniveau, einem starken Engagement im digitalen Bereich und öffentliche Investitionsinitiativen. Weltweit verfügt der asiatisch-pazifische Raum über den größten Marktanteil, und China, die USA und Japan sind die größten Einzelmärkte.

Der Bericht trägt Beiträge von wichtigen Branchenführern wie Jad El Mir, Partner bei Strategy&, und Klaus Kajetski, CEO und Gründer von YaLLa Esports, zusammen, um die entscheidenden Faktoren für das beschleunigte Wachstum der Branche in der MENA-Region und darüber hinaus zu ermitteln. Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf Computerspiele und den E-Sport aus technologischer, kultureller und geschäftlicher Sicht untersucht. Dabei werden globale Verbrauchertrends, die Entwicklung der MENA-Region zu einem Zentrum für Computerspiele und E-Sport sowie die wichtigsten Herausforderungen, welche die Branche bewältigen muss, um ihre Einnahmen weiter zu steigern, behandelt.