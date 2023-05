FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im Vergleich zum Freitagsschluss um 0,09 Prozent auf 133,30 Punkte. Damit gab er die Gewinne aus dem späten Handel vom Freitag wieder komplett ab. Der Bund-Future hatte am Freitag in den letzten Handelsstunden kräftig zugelegt, nachdem er im Handelsverlauf noch bis auf 132,83 Punkte und damit den tiefsten Stand seit Anfang März gefallen war. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,51 Prozent.

Im Vergleich zum sogenannten Settlement-Preis, zu dem die Terminbörse Eurex Gewinne und Verluste aus offenen Kontrakten abrechnet und der am späten Nachmittag festgelegt wird, konnte der Bund-Future leicht zulegen.