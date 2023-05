"Vieles muss geklärt werden, etwa die Höhe von Sozialleistungen für Flüchtlinge, die in Europa sehr unterschiedlich und für Deutschland ein klarer Pull-Faktor sind. Wir brauchen stärkere Instrumente und wirksame Abkommen zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber und illegaler Einwanderer. Und wir brauchen sichere Außengrenzen in der EU", betonte Kretschmer.

DRESDEN (dpa-AFX) - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat ein entschlossenes Handeln in der Asylpolitik verlang. In einem Interview mit welt.de, der Online-Plattform der Zeitung "Die Welt", warf er dem Bund am Montag Versäumnisse in diesem Zusammenhang vor. Die Grünen würden in dieser Frage "quer im Stall stehen". "Wir stehen aber vor einem Kollaps", sagte er mit Blick auf die stark gestiegene Zahl der Migranten.

Kretschmer mahnt entschlossenes Handeln in der Asylpolitik an

