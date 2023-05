Astronergy gewinnt "Top-Darsteller 2023 "-Titel von PVEL

Shanghai (ots/PRNewswire) - Astronergy, ein weltweit führendes Unternehmen der

PV-Branche und Pionier bei n-Typ TOPCon PV-Modulen, wurde in der jährlichen PV

Evolution Labs (PVEL) PV Module Reliability Scorecard mit dem Titel "2023 Top

Performer" ausgezeichnet und erhielt am 25. Mai auf der SNEC PV Power Expo in

Shanghai, China, seine siebte "Top Performer"-Trophäe.



PVEL ist ein führendes unabhängiges Labor der nachgelagerten Solarindustrie und

ein Mitglied der Kiwa Group. Die PV Module Reliability Scorecard könnte der

Branche wichtige Erkenntnisse über langfristige Zuverlässigkeits- und

Leistungsdaten liefern und die Ergebnisse des PV Module Product Qualification

Program (PQP) zusammenfassen, ein umfassendes Prüfverfahren, das 2012 vom PVEL

eingeführt wurde, um empirische Daten für das Benchmarking von PV-Modulanbietern

sowie Energieertrags- und Finanzmodelle auf Projektebene zu liefern.