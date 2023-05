Century Lithium gibt Veränderungen im Vorstand bekannt und Ergänzung im Management

"Cassandra hat bei der Umgestaltung unseres Unternehmens in den vergangenen zwei Jahren eine entscheidende Rolle gespielt", sagte President und CEO Bill Willoughby. "Cassandras Geschäftssinn hat dazu beigetragen, unser Unternehmen durch wichtige Entwicklungsphasen zu führen. Im Namen des Board of Directors und des Managements danken wir ihr für ihre engagierten Dienste für das Board of Directors und das Unternehmen und wünschen ihr alles Gute für ihre neue Aufgabe."

"Im Namen des Teams von Century Lithium heißen wir Bryan in seiner neuen Position willkommen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm bei unseren Bemühungen, einen bedeutenden Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

"Es war mir eine Ehre, Century Lithium als Board Chair zu dienen", sagte Frau Joseph. "Mein besonderer Dank gilt dem Managementteam von Century und meinen Kollegen für ihr gemeinsames Engagement für den Erfolg des Unternehmens."

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, die Ernennung von Todd S. Fayram zum Senior Vice President Metallurgy bekannt zu geben. Herr Fayram ist ein nach 43-101 qualifizierter Ingenieur mit einem Abschluss in Metallurgietechnik. Er hat einen Bachelor of Science in Mineral Processing Engineering und einen Masters of Science in Metallurgical Engineering vom Montana College of Mines and Technology. Herr Fayram kommt mit über fünfunddreißig Jahren Erfahrung zu Century Lithium. Er hatte mehrere Positionen bei internationalen Bergbau- und Metallunternehmen inne, darunter Projekte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Argentinien und Australien. Er ist ein erfahrener und ausgebildeter Experte für Mineralverarbeitung und verfügt über umfangreiche industrielle Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Zerkleinerung, Mineralverarbeitung, Hydrometallurgie, Elektrometallurgie, Pyrometallurgie, Umwelt-fragen und Mineralwirtschaft.