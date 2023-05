Supermicro COMPUTEX Grundsatzrede enthüllt die "Accelerate Everything"-Strategie des Unternehmens für Produktinnovation, Fertigungsskalierung und Umwelttechnologie

San Jose , Kalifornien und Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Supermicro Gründer

und CEO Charles Liang wird zusammen mit Jensen Huang, CEO von NVIDIA, und

anderen Branchengrößen Entwicklungen zur Beschleunigung von Cloud-, AI-, Edge-

und Speicher-Workloads, Investitionen zur Förderung der Rack-Scale-Herstellung

und Innovationen zur Reduzierung der Umweltauswirkungen heutiger Rechenzentren

mit Green Computing- Technologien vorstellen



Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein Total IT-Solutions-Anbieter für

Cloud, AI / ML, Datenspeicherung und 5G / Edge, bietet weitere IT-Lösungen zur

Verringerung der Umweltauswirkungen des modernen Rechenzentrums an. Supermicro

entwickelt Technologien in kritischen Bereichen wie Produktdesign, Green

Computing, Fertigung und Rack-Scale-integration, die Unternehmen ermöglichen,

schnell produktiv zu werden und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken.