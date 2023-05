MOSKAU/BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat deutliche Kritik an der Entscheidung Moskaus geübt, eine Obergrenze für deutsche Staatsbedienstete in Russland einzuführen. Diese Grenze erfordere "einen großen Einschnitt in allen Bereichen unserer Präsenz in Russland", hieß es am Wochenende aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Es handele sich um eine "einseitige, nicht gerechtfertigte und nicht nachvollziehbare Entscheidung" Russlands. Das wies die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Montag entschieden zurück: Berlin, nicht Moskau habe mit den Ausweisungen begonnen.

Der neue russische Beschluss führt dazu, dass mehrere Hundert deutsche Staatsbedienstete wie Diplomaten, Lehrer und Beschäftigte der Goethe-Institute Russland verlassen müssen. Die Obergrenze tritt Anfang Juni in Kraft und trifft neben dem diplomatischen Dienst vor allem den Kultur- und Bildungsbereich. So müssen unter anderem Stellen an der Deutschen Schule in Moskau und an den Goethe-Instituten in Russland gestrichen werden.