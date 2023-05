Die 2. World Hardware Development Conference wurde in Yongkang, Zhejiang, eröffnet

YONGKANG, China, 29. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am Nachmittag des 26. Mai wurde die 2. World Hardware Development Conference in Yongkang, Zhejiang, eröffnet. Dies ist eine wichtige Plattform für den Austausch auf hohem Niveau, die Vertiefung der Zusammenarbeit und die gemeinsame Nutzung von Win-Win-Ergebnissen in der globalen Hardware-Industrie. Namhafte Unternehmen der Hardware-Industrie aus dem In- und Ausland sowie vor- und nachgelagerte Branchen versammelten sich zum Thema „Innovation führt zu einer neuen Ära der intelligenten Hardware-Fertigung für eine Win-Win-Welt", um den Entwicklungsplan der Hardware-Industrie zu diskutieren und gemeinsam nach guten Strategien für die Entwicklung der intelligenten Hardware-Fertigung zu suchen.

Dies ist eine industrielle Revolution, die in die Zukunft führt. Auf dieser Konferenz wurde der „Global Hardware Industry Innovation and Development Index" veröffentlicht, der eine mehrdimensionale Analyse des Entwicklungsstandes und der Innovationstrends der globalen Hardware-Industrie durchführte und einen neuen digitalen Plan für die Entwicklung der Hardware-Industrie erstellte.