Dr. Kieran Murphy präsentiert Ergebnisse einer klinischen Studie, die die positive Wirkung des Schutzes der DNA vor Strahlenbelastung belegt

TORONTO, 29. Mai 2023 /PRNewswire/ – Cora Therapeutics, ein dynamisches Life Sciences Startup mit Sitz in Toronto, stellt auf der Jahrestagung der Canadian Association of Interventional Radiologists (CAIR) in Quebec City die Ergebnisse einer klinischen Studie vor. Dr. Kieran Murphy MD, FRCPC, FSIR, Gründer, Inventor und CMO of Cora Therapeutics, gab die Wirksamkeit eines firmeneigenen Antioxidantienkomplexes zum Schutz der DNA vor Strahlenbelastung während lebensrettender, röntgengesteuerter Stenting-Verfahren bei Aortenaneurysmen bekannt.

Während dieser hochintensiven bildgesteuerten Eingriffe wurde Ärzten eine Stunde vor der Belastung der Antioxidantienkomplex in Form von zwei Kapseln verabreicht. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass die behandelte Gruppe eine signifikante Verringerung der durch P53-Tests nachgewiesenen DNA-Brüche in ihrem Zellkern um 78 % erfuhr, was die Erwartungen im Vergleich zur Placebo-Gruppe übertraf.

Dr. Murphys Team hat erfolgreich den Schutz der mitochondrialen DNA vor Strahlung bei diesen Probanden nachgewiesen und damit einen wichtigen Meilenstein in der medizinischen Literatur gesetzt. Die Gruppe, die die antioxidative Formulierung erhielt, wies im Vergleich zur Placebo-Gruppe einen Rückgang der mitochondrialen DNA-Schäden um 54 % auf, basierend auf STAT 3-Tests. In Anbetracht der Tatsache, dass mitochondriale DNA mütterlicherseits vererbt wird und 13-mal anfälliger für Strahlung ist als nukleare DNA, ist diese Errungenschaft sehr vielversprechend.

Die strenge DNA-Analyse wurde von zwei unabhängigen Wissenschaftsteams durchgeführt, eine at Princess Margaret Hospital, University Health Network, Toronto, und die andere an der McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada. Diese Einrichtungen sind als führende akademische Zentren für Gesundheitswissenschaften in Kanada anerkannt. Die Forschungsergebnisse, die einen Durchbruch auf diesem Gebiet darstellen, werden nun im Rahmen eines Peer-Review-Verfahrens veröffentlicht. Diese antioxidative Formulierung hat das Potenzial, DNA-Brüche bei Patienten, die sich CT-Scans, Röntgenaufnahmen, Mammographien, Angiographien und zahnärztlichen Röntgenaufnahmen unterziehen, abzuschwächen, und könnte ein fester Bestandteil der täglichen Routine für die 2 Millionen Mitarbeiter im Gesundheitswesen weltweit werden, die kardiologische und angiographische Eingriffe unter Röntgenführung durchführen oder in radiologischen und kardiologischen Abteilungen arbeiten.