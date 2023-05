Sci-tech hilft dabei, die chinesische Modernisierung zu erklären

China hat die internationale Kommunikation durch die Umsetzung und Anwendung moderner Wissenschaft und Technologie verbessert, was ebenfalls dazu beigetragen hat, das chinesische Modernisierungskonzept weltweit zu verbreiten und zu fördern, erklärten Experten am Samstag.

Gemacht wurden diese Ausführungen während der Vorträge der Sci-tech Communication, einer Veranstaltungsreihe, die durch das Research Institute of International Sci-tech Communicationorganisiert wurde, das im Januar des vergangenen Jahres durch den Chinesischen Verband für Wissenschaft und Technologie und China Daily gegründete wurde, und nationale und internationale Kommunikationsexperten zusammenbringt.

Guo Huadong, Vorsitzender des chinesischen Komitees des Internationale Wissenschaftsrats und Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, sagte, dass offene Wissenschaft intensiv durch die ganze Welt gefördert wird und die wissenschaftlich-technische Kommunikation immer wichtiger wird, daher sollte auch jeder Sci-tech-Wissenschaftler auch ein Sci-Tech-Kommunikator sein.

Das Erlernen der Nutzung von Big Data zur Verwirklichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung ist ein wichtiges Thema für die Regionen, die an der Initiative der Neuen Seidenstraße beteiligt sind, und auch für die Welt, sagte er. China legt großen Wert auf wissenschaftliche und technologische Innovation und hat 2021 das International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals gegründet, um die Möglichkeiten von Sci-Tech bei der Verwirklichung dieser Ziele einzusetzen.

Das Zentrum sendete im März sieben Datensätze über die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung an die Vereinten Nationen und seine Berichte über die Datenanalyse sind für Länder auf der ganzen Welt zugänglich.

„Ich bin der Überzeugung, dass Daten die gemeinsame Sprache der Menschheit sind und auch eine Form der Verbreitung von Wissen darstellen. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass Daten Produktivität generieren und wir müssen sie in Informationen und Wissen umwandeln", sagte er.

Liu Shouxun, Vizepräsident derCommunication University ofChina, sagte, dass das Erste, was getan werden muss, um die chinesische Modernisierung durch internationale Kommunikation zu fördern, darin besteht, Chinas Geschichte auf eine gute Weise zu erzählen.

„Es gibt verschiedene Versionen der Geschichte Chinas. Die Stärke der entwickelten westlichen Nationen hat dazu geführt, dass ihre Perspektive von China über eine lange Zeit die internationale Bühne bestimmt hat, und sie das Recht eingefordert haben, die chinesische Geschichte in Bezug auf die internationale Öffentlichkeit zu definieren", sagte Liu. „Der Wettbewerb zwischen dieser Version und der Version von China ist das erste Problem, das durch die Entwicklung der internationalen Kommunikation gelöst werden muss. Wir brauchen mehr Konzepte, die der chinesischen Modernisierung ähneln und die dieses Konzept nicht nur verbreiten, sondern auch dazu führen, dass es von der Welt verstanden wird."