Patriot Battery Metals beruft Vice President Project Development in sein oberes Managementteam

29. Mai 2023 - Vancouver, BC, Kanada / 30. Mai 2023 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass Greg Barfoot, BEng, MEng, MBA, in die Position des Vice President Project Development berufen wurde.

Blair Way, President und Director des Unternehmens, merkte dazu wie folgt an:

„Ich freue mich sehr, Greg im Patriot-Team begrüßen zu können. Im Zuge des Starts der Entwicklung unseres Projekts CV5 bauen wir unser Team stetig weiter aus. Es ist sehr spannend, ein Team aufzubauen, das so gut qualifiziert und so leidenschaftlich im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung des Lithiumreviers Corvette ist.“

Herr Barfoot ist ein erfahrener Projektmanagementexperte mit umfassender internationaler Erfahrung in allen Phasen der Projektentwicklung – vom Konzept bis hin zum Betrieb. Die Expertise von Herrn Barfoot umfasst das Management verschiedener Projekte mit einem investierten Gesamtkapital von bis zu $ 6,5 Milliarden mit einem breiten Spektrum an Rohstoffen, Standorten und technischen Herausforderungen. Im Laufe der letzten 25 Jahre war Herr Barfoot in Führungsrollen der Projektentwicklung bei BHP, SNC Lavalin und Fluor tätig. Zuletzt arbeitete er acht Jahre lang in Kanada und leitete die Infrastrukturentwicklung für die Kalimine Jansen von BHP in Saskatchewan. Zuvor verbrachte er fünf Jahre in Südamerika bei SNC-Lavalin und 12 Jahre bei Projekten von Fluor in Kanada, den USA und Australien.

Herr Barfoot verfügt über einen Master of Business Administration der Curtain University, Perth, einen Master of Engineering (Mechanik) der University of Newcastle und einen Bachelor of Engineering (Elektrik) der University of Technology Sydney.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert. Das Konzessionsgebiet Corvette ist eines der größten und höchstgradigen Hartgestein-Lithiumprojekte, die bisher erkundet wurden; es verfügt über eine Streichlänge von über 50 Kilometern in einem Konzessionsblock von über 214 Quadratkilometern und über 70 bisher identifizierten lithiumhaltigen Pegmatit-Ausbissen.