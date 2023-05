Aetina ermöglicht die industrielle Inspektion der nächsten Generation mit NVIDIA Metropolis for Factories

Neu-Taipeh, Taiwan, 30. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Aetina hat eine AI-Lösung auf den Markt gebracht, die speziell entwickelt wurde, um die Produktivität in bestehenden Systemen zur automatisierten optischen Inspektion (AOI) in der Fertigung zu erhöhen. Die Lösung umfasst NVIDIA Metropolis for Factories und die SuperEdge AI-Plattformen von Aetina, die es Benutzern ermöglichen, den Arbeitsaufwand bei der erneuten Überprüfung fehlerhafter Rückläufer zu reduzieren. Aetina und dessen Muttergesellschaft Innodisk arbeiten jetzt mit NVIDIA zusammen, um die Lösung in den Fabriken von Innodisk für die fortschrittliche Elektronikfertigung zu integrieren.

Die AI-Lösung von Aetina basiert auf NVIDIA Metropolis for Factories

Die AI-Lösung basiert auf NVIDIA Metropolis for Factories, einer umfassenden Sammlung von AI-powered-Workflows, die entwickelt wurden, um die AOI in Fabrikumgebungen zu verbessern. Diese Technologie versetzt Anbieter von Industrielösungen und Hersteller in die Lage, maßgeschneiderte Qualitätskontrollverfahren zu entwickeln, bereitzustellen und zu verwalten, was zu Kosteneinsparungen und einem verbesserten Produktionsdurchsatz führt. Die Lösung enthält AI-Software aus der NVIDIA AI Enterprise Software Suite, netzwerkbasierte Siamese AI-Modelle und Aetinas SuperEdge AI-Plattformen, die mit NVIDIA GPUs betrieben werden. Dies kann dazu beitragen, dass Fabrikarbeiter keine Zeit mehr mit Teilen verschwenden, die durch die Nutzung von AOI-Systemen zur Produktqualitätskontrolle in der Leiterplattenbestückung (PCBA) fälschlicherweise als defekt identifiziert wurden.

Obwohl die AOI effektiv dazu beiträgt, das Risiko der Lieferung defekter Einheiten zu reduzieren, besteht die Möglichkeit, dass einwandfreie Artikel durch eine Fehleinschätzung als mangelhaft eingestuft werden. Dies kann zu einer unnötigen Neubewertung während des Montageprozesses führen. Wenn fehlerfreie Teile fälschlicherweise als fehlerhaft identifiziert werden, müssen die Arbeiter der Montagelinie zusätzliche Zeit dafür aufwenden, diese Teile erneut zu überprüfen. Im Allgemeinen besteht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 20 %, dass die untersuchten Einheiten durch die AOI als fehlerhaft eingestuft werden. Von den Einheiten, die durch die AOI als defekt erkannt werden, können einige tatsächlich einwandfrei sein.